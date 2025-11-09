Oficial: Apoyo Bienestar para Madres Solteras Abre Registro Mañana, ¿Cómo y Dónde Inscribirse?

No hay plazo que no se cumpla y luego de suspenderse las inscripciones dos veces el mes anterior, el apoyo para madres solteras Bienestar abre registro este lunes 10 de noviembre 2025, por tal motivo acá te decimos cómo solicitar la ayuda a la que tienes prioridad todas las jefas de familia en México y el link para saber dónde inscribirse este mes.

Además de este apoyo Bienestar, en un estado de la repúblico está abierto el registro para obtener la ayuda para madres madres de hasta 24 mil pesos, por eso en una nota te dimos los requisitos y pasos para hacer le preinscripción en línea durante el mes de noviembre 2025.

¿Dónde hacer registro para apoyo a madres solteras en noviembre 2025?

El apoyo a madres solteras que abre registro este lunes 10 de noviembre es el programa de Vivienda para el Bienestar 2025, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Y para poder solicitar el apoyo las mujeres deben acudir a los módulos que haya disponibles de la siguiente forma:

Entra al link pvb.conavi.gob.mx. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas durante la tercera etapa y la ubicación exacta de cada uno. Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible). Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio.

¿Cómo hacer registro al apoyo para madres solteras Bienestar 2025?

Lo primero que deben las madres solteras es checar si en el lugar en donde viven hay un módulo de registro CONAVI abierto en noviembre. En caso de que sí haya, deben ir a dicho lugar a llenar su Cédula de Diagnóstico (CD). Además de eso deben llevar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (en caso de que el aspirante lo requiera).

Comprobante de estado civil.

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento.

Escrito en el que declares no ser derechohabiente.

Comprobante de ingresos.

Escrito donde declares no contar con propiedad, bajo protesta de decir verdad.

Por ahora se desconoce el tiempo que va a estar abierto el registro para el apoyo Bienestar a madres solteras en noviembre 2025, por eso es importante que las mujeres chequen en la página PVB de CONAVI los días en que habrá inscripciones en los módulos.

