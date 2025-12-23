Accidente Aeronave Semar: Papá de Bebé Trasladado a Galveston Recibe Visa Humanitaria

Luego de que una aeronave de la secretaría de Marina se accidentara el martes 22 diciembre 2025, en Galveston, Texas, se confirmó que una de las 6 víctimas mortales, es un niño de dos años llamado Federico quien era trasladado de Mérida a Estados Unidos para recibir atención médica especializada por las quemaduras que sufrió tras caerle agua hirviendo.

El bebé que murió en la aeronave era originario de Escárcega, Campeche. Mientras que la mamá, quien también viajaba en la aeronave de la Marina, resultó herida y se encuentra hospitalizada.

Papá espera visa humanitaria

En tanto, Edward Ramírez, el papá del menor, recibió acompañamiento por parte de las autoridades de Campeche para que se le brinde una visa humanitaria que le permita viajar a Estados Unidos para regresar el cuerpo de su hijo, y poder ver a su esposa. Esta visa ya le fue otorgada.

Ahora los vecinos organizan una colecta de recursos para que el papá del bebé pueda viajar a Estados Unidos.

El pueblo de Escárcega se está uniendo, la gente está cooperando cada quien como puede, está aportando su granito de arena

La familia se dedica al comercio en Escárcega, todos se conocen entre sí, y los mismos comerciantes están reuniendo recursos para apoyar a la familia.

¿Qué le pasó al bebé que era trasladado a Galveston?

El bebé sufrió quemaduras de tercer grado el pasado 19 de diciembre.

Su familia lo llevó a un hospital en Escárcega, Campeche, y después de varias horas, los médicos indicaron que no contaban con lo requerido para atenderlo. Luego fue llevado a un hospital privado, en donde también indicaron a los padres que no tenían cómo atenderlo, por lo cual necesitaban una ambulancia; sin embargo, el costo de ésta estaba entre los 10 mil pesos, y la familia indicó no tener dicha cantidad.

La familia consiguió un auto particular que los apoyó en las labores de traslado hasta el Hospital General Doctor Agustín Orán, en donde el menor fue atendido y estabilizado. Así mismo, fue en este punto donde se logró tener contacto con la Fundación Michou y Mau.

