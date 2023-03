“No Había Condiciones para Salvar a Migrantes”: Agentes INM

En un video se muestra el interior de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, momentos antes de que ocurriera el incendio que dejo 39 muertos y 28 heridos.

Son imágenes grabadas por migrantes que fueron liberados horas antes de que iniciaran las protestas y la quema de colchonetas.

En el video se observa a decenas de migrantes recostados en colchonetas, otros de pie, algunos en el área de baños y el resto en la estancia.

Ahí, en esa gran celda, estuvo detenido Juan, un migrante venezolano que grabó con su celular para mostrar a sus compañeros las condiciones de hacinamiento y los malos tratos que sufren los extranjeros que son detenidos.

Juan apuntó:

Me dieron golpes, nos maltrataron y yo por hacer ese video tan rápido, ellos me vieron por cámara, me sacaron, me partieron el teléfono con un pedazo de rol o de palo, en mi mano, me la dañaron, me partieron el teléfono y yo había hecho el video tan rápido para mi madre y para mis hijas, para mi mujer, para que ellos vieran como me trataron