Aguinaldo 2025: ¿Hay Pago Extra de Bienestar con Apoyo a Madres Trabajadoras? Próximo Depósito

Conforme se acerca el pago del aguinaldo 2025, hay preguntas acerca de si habrá dicho pago en los Programas del Bienestar, específicamente del Apoyo a Madres Trabajadoras. Por ello, en N+ resolvemos tus dudas y te informamos cuándo es la próxima dispersión.

En otras notas, te hemos dado a conocer detalles acerca de la entrega de la prestación de ley, así como detalles de los beneficiarios de INAPAM que recibirán el aguinaldo.

¿Hay pago de aguinaldo en Apoyo a Madres Trabajadoras?

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha confirmado que se realizará un pago extra por aguinaldo 2025 a las personas que reciben el apoyo a Madres Trabajadoras.

Asimismo, tampoco lo harán las y los beneficiarios de las demás Pensiones del Bienestar. Solo lo hará las personas con INAPAM que están vinculadas a una actividad laboral.

Te recordamos que la Pensión para Madres Trabajadoras entrega montos diferentes, dependiendo de la situación de cada familia, pero en todos los casos, los pagos se incrementaron en 2025.

En una primera modalidad de dos, se apoya la manutención de niñas y niños de su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años y en caso de que el menor de edad padezca una discapacidad, se prolonga hasta un día antes de cumplir los 6 años.

Recién nacidos hasta antes de los 4 años: 1,650 pesos bimestrales.

Niñas y niños con discapacidad hasta antes de los 6 años: 3,720 pesos bimestrales.

En la segunda modalidad, el programa contempla a las hijas e hijos en orfandad materna. En este escenario, el monto varía de acuerdo con la edad y llega hasta los 23 años.

De recién nacidos a 15 años: 830 pesos bimestrales.

De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales.

De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales.

¿Cuándo es el próximo pago de Pensión para Madres Trabajadoras?

Actualmente, se lleva a cabo el último pago de la Pensión Bienestar 2025, que incluye la dispersión del Apoyo a Madres Trabajadoras. Dicho depósito corresponde al bimestre de noviembre-diciembre.

Para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, los pagos restantes son los siguientes:

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre 2025.

Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025.

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

Tras haber iniciado el lunes 3 de noviembre 2025, las y los beneficiarios que han recibido el apoyo son los que su primer apellido inicia con las letras A a F. Mientras que del martes 18 al jueves 27 cobran las letras M a Z.

El próximo pago de esta pensión se realizará hasta enero 2026, de acuerdo con el orden normal de distribución. Este corresponderá a las personas que sigan registrados en el programa.

