AIFA Abre Ruta a Bogotá mientras Inicia Suspensión de Vuelos a Estados Unidos

El Aeropuertos Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abrió una nueva ruta a Bogotá, así lo dieron a conocer a través de un comunicado hoy, 7 de noviembre de 2025, en medio de la suspensión de vuelos a Estados Unidos.

El primer vuelo directo a Bogotá despegó el pasado 2 de noviembre, esta nueva ruta ofrecerá operaciones los días lunes, miércoles, viernes y domingos, con tarifas accesibles y servicios de calidad, bajo la lamada "Experiencia AIFA".

Según el comunicado, esta expansión refuerza el compromiso del aeropuerto con el turismo, el comercio y la integración cultural entre México y América Latina. Además, busca consolidar al AIFA como un centro de conexión internacional en el país.

EUA suspendió rutas de aerolíneas mexicanas

La apertura de esta nueva ruta sucede en medio de la suspensión de 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia EUA, así lo informó el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Esta medida entra en vigor este 7 de noviembre, también afecta itinerarios de Volaris y VivaAerobus hacia ciudades como Chicago, Orlando, Dallas, Denver, Nueva York, Los Ángeles y Miami. Según las autoridades de Estados Unidos, la decisión responde al presunto incumplimiento de un acuerdo bilateral de transporte aéreo firmado en 2015.



