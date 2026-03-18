Aire Ártico con Temperaturas de 1 Grado Golpearán a CDMX y Edomex, Mañana, Jueves 19 de Marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de remanentes de aire ártico que provocarán un descenso significativo en las temperaturas en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México, a partir de este jueves 19 de marzo.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno se extenderá hasta el domingo 22 de marzo de 2026, generando condiciones frías a muy frías durante las noches y madrugadas. Se prevé que los termómetros desciendan hasta 1 grado Celsius en zonas urbanas del Valle de México, mientras que en áreas altas y rurales podrían registrarse temperaturas aún más bajas.

El SMN detalló que, además de la capital del país y el Estado de México, la masa de aire frío afectará a entidades como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Se esperan temperaturas de 1 grado en ciudades

Asimismo, se esperan heladas en zonas de campo abierto y regiones montañosas, donde las temperaturas podrían oscilar entre los 0 y 8 grados Celsius. En contraste, en las principales ciudades del país se prevén valores de entre 1 y 10 grados durante las primeras horas del día.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, el organismo exhorta a mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar en las próximas horas.

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