Inicio Nacional Alemania Agradece a México por Localizar a Connacional en Velero Extraviado Hacia Cuba

Alemania Agradece a México por Localizar a Connacional en Velero Extraviado Hacia Cuba

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Entre los nueve navegantes de los veleros Friendship y Tiger Moth, fue localizada una ciudadana alemana

Alemania Agradece a México por Localizar a Connacional en Velero Extraviado Hacia Cuba

Elementos de la Marina de México revisaron a los extranjeros hallados en veleros no localizados en el Caribe. Foto: Semar

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La embajada de Alemania en México agradeció este martes 31 de marzo, el apoyo de las autoridades mexicanas para localizar a los ciudadanos extranjeros y una connacional de aquel país europeo que viajaban en dos veleros en el Caribe rumbo a Cuba. Así lo expresó en sus redes sociales:

“El apoyo de las autoridades mexicanas en la exitosa búsqueda de los ciudadanos extranjeros, incluyendo a una ciudadana alemana, cuya ubicación en las aguas del Caribe era incierta”.

Elementos de la Marina encabezaron la localización de los nueve navegantes de los veleros Friendship y Tiger Moth, los cuales se reportaron como no localizados desde el pasado 23 de marzo, luego de zarpar de costas de Quintana Roo rumbo a Cuba, para entregar ayuda humanitaria a los habitantes de esa nación.

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Con información de N+

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