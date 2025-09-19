Alerta Sísmica: ¿Cuántos Altavoces Funcionaron en CDMX en Simulacro Nacional 2025?

En conferencia de prensa del Comité Nacional de Emergencias, autoridades dieron a conocer hoy, 19 de septiembre de 2025, cuántos altavoces emitieron la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional y las acciones que se implementaron en el ejercicio de este viernes.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que en el Gobierno se integró una visión para reducir el riesgo de desastres en el país, que contempla brindar atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Hoy hemos llevado con éxito este Simulacro Nacional 2025, muestra del compromiso del Gobierno de México con la prevención, la protección de la vida, y la construcción de resiliencia en nuestras comunidades.

¿Cuántos altavoces emitieron la alerta sísmica hoy?

Durante su participación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que el 99% de los altavoces operaron de manera correcta, lo que permitió una adecuada difusión de la alerta sísmica.

Video: Clara Brugada Informa que se Activaron Protocolos de Seguridad por Simulacro Nacional 2025

Detalló que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) activó 13,992 altavoces en la capital y precisó que minutos después de que concluyó el simulacro, a las 12:10 horas, quedó formalmente instalado el Comité de Emergencias, con la participación de autoridades del gobierno capitalino, representantes federales y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, quienes dieron seguimiento al operativo.

El C5 la difundió a través de sus 13,992 altavoces, los cuales funcionaron el 99% y se logró movilizar una gran fuerza preventiva en esta ciudad, nuevamente.

Nota relacionada: Fotos y Videos: Así se Vivió el Simulacro Nacional 2025 por Aniversario de Sismos de 1985 y 2017

Las autoridades hicieron énfasis en que el Segundo Simulacro Nacional 2025 tuvo como propósito reforzar la cultura de la prevención en un país altamente vulnerable a los sismos. Destacaron la importancia de la participación ciudadana y de mantener protocolos de seguridad actualizados.

Magnitud y detalles del Segundo Simulacro Nacional

En esta edición, se planteó una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En la Ciudad de México miles de personas salieron a las calles al oír la alerta sísmica como parte del ejercicio para mejorar los tiempos de evacuación e implementar las medidas de prevención establecidas en escuelas, hospitales y dependencias gubernamentales.

Historias recomendadas:

FBPT