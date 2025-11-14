Alumnos Deberán Renunciar a la Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Pagos y Por Qué?

El año está por terminar y a pocos días de que se anuncie el último calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2025, se dio a conocer que varios alumnos de secundaria van a tener que renunciar al apoyo económico de al menos 1,900, por esa razón acá te decimos quiénes van a ser dados de baja y la razón por la que esto puede ocurrir.

Para el último pago de Beca Rita Cetina secundaria 2025, en una nota ya te dijimos qué estudiantes van a cobrar su apoyo en diciembre. Además de contamos de la beca para preescolar y primaria que dará hasta 3,130 pesos durante lo que queda de noviembre de este año.

¿Qué alumnos deberán renunciar a los pagos de Beca Rita Cetina?

Los estudiantes que pueden ser dados de baja del programa de Becas para el Bienestar son todos aquellos que decidan hacer su registro a las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico durante el próximo mes de diciembre 2025.

El registro a la Beca de Aprovechamiento 2025 Edomex dará inicio el próximo lunes 1 de diciembre y se van a poder inscribir alumnos de primaria y secundaria que realicen sus estudios de educación básica en alguna escuela publicada ubicada en el Estado de México.

¿Por qué estudiantes de secundaria serán dados de baja de la Beca Rita Cetina 2025?

El motivo por el que algunos alumnos pueden ser dados de baja es porque, en caso de que decidan solicitar la Beca por Aprovechamiento en el Estado de México, se especifica claramente que uno de los requisitos es no ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada.

Los estudiantes de secundaria pública del Edomex que ya cuenten con la Beca Rita Cetina y decidan aplicar a las Becas de Aprovechamiento deben manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”. Para ello, durante su registro en línea deberán llenar el Formato de Renuncia Voluntaria.

En caso de que el aspirante resulte beneficiario de la Beca de Aprovechamiento para el ciclo escolar 2025-2026, deberá presentar de manera personal el Formato de Renuncia Voluntaria en la Sede Auxiliar Regional (SARE), así lo especifica la actual convocatoria del programa a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex).

Con esta información, los padres de familia y estudiantes de secundaria en el Edomex van a tener que decidir si prefieren mantenerse en la Beca Rita Cetina o renuncian a ella para inscribirse a las Becas de Aprovechamiento en el Estado de México, que cabe mencionar brindar un pago mensual de 1,100 pesos en una y en hasta 10 ocasiones durante el ciclo escolar 2025-2026.

