AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 13 de Diciembre de 2022

El aumento de los casos de Covid-19, las relaciones diplomáticas entre México y Perú, la reforma electoral, así como la candidatura de Morena en Coahuila, fueron algunos de los temas más relevantes abordados en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hoy, 13 de diciembre de 2022.

Como cada 15 días, se presentó la sección “El Pulso de la Salud”: el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, mostraron datos sobre la situación sanitaria en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la relación de México y Perú está en pausa “en espera de lo que suceda”, y señaló que, para la nación mexicana, Pedro Castillo sigue siendo el presidente del país andino. “Ojalá se busque una salida democrática (en Perú)”. López Obrador indicó que ante la situación que se vive en Perú, aún no se sabe cómo se procederá con la presidencia de la Alianza del Pacífico, que se entregaría a Pedro Castillo este mes. AMLO afirmó que cualquier persona puede ser aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia, siempre y cuando se conduzca con rectitud, no haya demagogia ni hipocresía. “No se veta a nadie. Ya hay un método (encuesta), no hay dedazo”, expresó. El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó los avances del programa IMSS-Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Campeche. El estado donde más se ha invertido es Nayarit, con 936 millones de pesos. Al hablar sobre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, López Obrador dijo que se trata de personas profesionales y con principios; “no son ambiciosos vulgares”, y los llamó a cuidar los tiempos electorales y que no haya violación de las leyes electorales. El presidente anunció que ya se abrirán al turismo las Islas Marías. “También estamos impulsando la costa de Jalisco y Nayarit para el turismo”. Además, se compraron dos ferries para ir desde las costas a las islas, dijo.

Caso Perú y el llamado a respetar el voto

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó nuevamente la situación que se vive en Perú, donde Pedro Castillo fue destituido como presidente. “Lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano de Perú”.

Destacó además el comunicado conjunto que emitieron México, Colombia, Argentina y Bolivia, en el cual exhortan a los responsables de la conducción política de dicha nación a respetar el voto de la ciudadanía y garantizar los derechos humanos de Castillo y que se le garantice protección judicial.

Descartó que haya “injerencismo” y señaló que lo que la diplomacia mexicana está haciendo es “analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática, sin violación a los derechos humanos, al conflicto de Perú, y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe ser víctima de represión”.

Reforma electoral y el posible recurso ante la SCJN

López Obrador consideró que la oposición tiene todo el derecho de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una posible controversia por la reforma a las leyes secundarias que se discute en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, dijo que la reforma tiene muchas limitaciones, por lo que no contraviene lo que establece la Constitución.

“Es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir contra lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces la ley que enviamos nosotros, de Reforma Electoral, tiene todas esas limitaciones: no se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300”.

Candidatura de Morena en Coahuila

López Obrador dijo que, para evitar fraudes, Morena decidió emplear encuestas para elegir a sus distintos candidatos, “y yo estoy totalmente de acuerdo con este método. El que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, a veces no nos gusta el que gana”.

Así lo señaló al ser cuestionado sobre la inconformidad del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, con la designación de Armando Guadiana como candidato de Morena en Coahuila, tras haber ganado las encuestas del partido.

“No me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y de la unidad del movimiento transformador”, añadió.

El Pulso de la Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reportó un incremento lento en los casos de COVID-19 desde hace tres semanas, y dijo que se debe a la misma lógica de las infecciones respiratorias en la temporada invernal.

La predicción más plausible, añadió el funcionario, es que la enfermedad por COVID-19 comenzará a entrar en una etapa estacionaria y ya no tendrá oleadas en primavera o verano; es decir, empezará a sincronizarse con los más de 360 virus respiratorios registrados.

López-Gatell llamó a la ciudadanía a mantener las medidas de protección, como la vacunación, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa si se está enfermo, así como el uso correcto de cubrebocas, éstos, dijo, son útiles para los espacios cerrados.

Cifras de casos de Covid-19 presentadas por el subsecretario Hugo López-Gatell

