AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 21 de Diciembre de 2022

Luego de que el gobierno peruano declarara “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó la medida como “arbitraria”, aunque durante su conferencia mañanera de hoy, 21 de diciembre de 2022, informó que no se romperán relaciones diplomáticas con dicho país andino.

Otros temas abordados en la rueda de prensa matutina fueron la posible reglamentación del Artículo 33 de la Constitución, la relación del gobierno mexicano con la administración de Estados Unidos de América (EUA), el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva y la colecta de la Cruz Roja Mexicana. A continuación, te presentamos los detalles de la información:

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Perú declarara “persona non grata” al embajador Pablo Monroy y le diera 72 horas para abandonar el país; calificó la medida como “arbitraria”. AMLO indicó que se buscará reformar o reglamentar el Artículo 33, referente a la expulsión de personas extranjeras. “Nosotros no vamos a expulsar a nadie. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer”, señaló. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó una lista de personas que han sido expulsadas del país: cuatro en la administración de Enrique Peña Nieto y seis en la de Felipe Calderón. El mandatario nacional reiteró su confianza a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la investigación del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, por lo que consideró que no es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. López Obrador llamó a los mexicanos a participar en la colecta de la Cruz Roja Mexicana; dijo que se trata de que nos cuiden y nos atiendan durante emergencias. Fernando Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, dijo que la institución está resintiendo los efectos económicos de la pandemia por covid, por lo que solicitó la solidaridad de la ciudadanía.

Relación México-Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó no romper relaciones con Perú, entre otras cosas, porque se necesita mantener la Embajada de México en dicha nación para dar protección a los mexicanos que radican o trabajan en la nación andina.

También lamentó la decisión del gobierno peruano de declarar “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy y señaló que éste llegará en breve a México. Enfatizó que la Embajada continúa en su función y ya está nombrado un encargado.

“Lamento la decisión que tomó el Gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto, por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política, que afecta fundamentalmente al pueblo hermano de Perú”, expresó.

“No hay pruebas contra Castillo”

López Obrador lamentó la crisis política que se vive en Perú tras la destitución de Pedro Castillo como presidente. Expresó que no hay pruebas de que el exmandatario haya cometido un delito y que tampoco hay un dictamen que demuestre que tiene “incapacidad moral”, como lo refirió el Congreso peruano.

También criticó al gobierno de Estados Unidos de América (EUA) por "avalar toda la maniobra truculenta para destituir al presidente”, en lugar de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente elector de manera democrática. Entonces como nosotros lo decimos pues somos “non gratos”, indicó AMLO.

Artículo 33

Luego de que el gobierno peruano declarara “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy, y le diera 72 horas para abandonar el país, AMLO aseguró que su administración seguirá defendiendo el derecho de asilo político, e incluso dio a conocer que buscarán cambios en el artículo 33 de la Constitución, referente a la expulsión de personas extranjeras.

“Vamos a tomar medidas contrarias completamente. Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, dijo.

Atentado a Ciro Gómez Leyva

Por tercer día consecutivo, el mandatario nacional reiteró que se dieron instrucciones para investigar a fondo el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva, y aseveró que “no se trata de un crimen de Estado”.

"¿A quién perjudica esto? Al país, a la autoridad, al presidente, a la democracia”, cuestionó.

“He dado instrucciones para que se investiga a fondo y haya justicia, porque no nos vamos a manchar, y es posible saber lo que sucedió”, apuntó.



