AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 22 de Noviembre de 2022

El fallecimiento del cantautor Pablo Milanés, la suspensión de la reunión de la Alianza del Pacífico, las acciones en materia de seguridad en el país, el traslado de una comitiva de la Guardia Nacional a Qatar e incluso el partido México-Polonia, fueron algunos de los puntos abordados en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de hoy, 22 de noviembre de 2022.

A partir de este martes, se presentará un reporte quincenal en materia de seguridad. Conoce aquí algunos de los temas abordados en la mañanera:

Adiós, Pablo Milanés; “muchos nos beneficiamos de su música”

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un caluroso abrazo a familiares y amigos del cantautor Pablo Milanés, quien falleció en Madrid, a los 79 años de edad.

Al comenzar su conferencia mañanera, el mandatario dijo que es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova y que muchos nos beneficiamos de su música. “Toda una época la de Pablo, Pablito, como lo conocían”.

Suspenden reunión de la Alianza del Pacífico

López Obrador confirmó que la reunión de la Alianza del Pacífico fue suspendida debido a que el presidente de Perú, Pedro Castillo, no obtuvo el permiso por parte del Congreso de su país, para poder realizar el viaje.

“Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia”, dijo AMLO. Expuso que es probable que el encuentro pueda realizarse en territorio peruano la primera semana de diciembre.

AMLO, pendiente del México-Polonia

Esta mañana debutó la Selección Mexicana en el mundial de Qatar 2022 contra Polonia, por lo que AMLO le deseó suerte al equipo mexicano. Además, mencionó que estará pendiente del partido, pues “hay oportunidades".

“Deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la Selección de México de futbol”, expuso.

En Qatar, comitiva de la Guardia Nacional

Este martes, como parte del reporte de seguridad quincenal, el comandante Luis Rodríguez Bucio destacó acciones de la Guardia Nacional e informó que una comitiva de la institución viajó al mundial de Qatar.

Explicó que los elementos se trasladaron a dicho país para asistir a los mexicanos.

Marcha, “para celebrar que ya no domina la oligarquía”

El presidente reiteró que la marcha del próximo domingo, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, no es por la Reforma Electoral, sino para celebrar que en México “ya no domina la oligarquía, que no se permite la corrupción, que ahora sí pagan impuestos los potentados”.

También, dijo, es para decir que “no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla; es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación, es para decir que está triunfando nuestra estrategia”.

México, con las mejores cosechas de maíz blanco

López Obrador advirtió que no se aceptará el maíz amarillo e hizo énfasis en que “tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes” y descartó que haya desabasto en Oaxaca.

También expuso que aún no se resuelve el tema del glifosato, herbicida, que, dijo, está demostrado que daña la salud. Explicó que no se puede cancelar de manera tajante porque se necesita una alternativa, pero la propuesta es que se vaya eliminando.

¿Cómo va la seguridad en el país?

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que hubo una reducción del 27.3% en los delitos del fuero federal. Dijo que en el caso del homicidio, se registró un leve repunte en octubre, pero en los primeros días de noviembre. La estimación es de 2 mil 395 víctimas.

Explicó que el 48.8% de los homicidios se concentran en seis entidades: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Asimismo, la funcionaria reportó disminución de los siguientes delitos: robo total (18%), robo de vehículo (40.1%), feminicidio (20.8%) y secuestro (68.1%).

Sobre este último, detalló que de julio de 2019 a octubre de 2022 suman 4 mil 751 detenidos, 536 bandas desarticuladas y 2 mil 125 víctimas liberadas.

Breves mañaneras

AMLO confirma que tendrá reuniones bilaterales en los próximos días con Gabriel Boric y Gustavo Petro, presidentes de Chile y Colombia, respectivamente.

confirma que tendrá en los próximos días con Gabriel Boric y Gustavo Petro, presidentes de Chile y Colombia, respectivamente. Del 27 de octubre al 21 de noviembre quedaron en libertad 289 personas: 264 preliberadas (25 por amnistía).

(25 por amnistía). Una embarcación camaronera, al verse localizada por las autoridades, fue hundida por la tripulación porque traía alrededor de 10 toneladas de metanfetaminas

La mañanera culminó con tres interpretaciones de Pablo Milanés: Tengo, Amo esta Isla y Yo pisaré las calles nuevamente.

