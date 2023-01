AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 29 de Diciembre de 2022

La mañanera en breves

1.- El gobiermo de AMLO destacó la regularización de los llamados autos chocolate, de procedencia extranjera.

2.- La titular de Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, explicó cómo funciona la alerta sísmica e informó sobre los avances de la implementación de ésta en varios estados. Dijo que a partir de 2023 se instrumentará la alerta sísmica en celulares.

3.- AMLO aseguró que se ha avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres; consideró injusto que ellas ganen menos.

4.- El presidente puntualizó que se va avanzando en la compra y adquisición de medicamentos para el sector público. Dijo que la salud es un derecho de los ciudadanos. Agradeció a Cuba por en envío de especialistas a México.

5.- El presidente informó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo representará en la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil.

6.- López Obrador aseguró que este año ha habido avances en materia de seguridad y que han descendido los homicidios.

7.- Refirió que se ha aconsejado al Gobierno de Estados Unidos que el presidente Biden aterrice en el AIFA en su visita de enero a México.

8. - Sobre los anuncios espectaculares con una silueta y la leyenda "Es Claudia" dijo que es un asunto de Morena y que él no se mete en eso.

9.- El mandatario habló de los temas que busca tratar con Joe Biden y descartó que se vaya a abordar el caso de Genaro García Luna.

10.- El presidente destacó que en su gobierno es cuando más ha aumentado el salario mínimo.

11.- López Obrador informó que ha invitado al papa Francisco a venir a México, pero desconoce si el pontífice aceptará al invitación.

12.- Deseó una pronta recuperación al papa emérito Benedicto XVI, quien se encuentra delicado de salud.

13.- El presidente volvió a presumir sus niveles de popularidad, que lo ubican en segundo lugar a nivel nacional con una aprobación del 69%.

Autos chocolate

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció al inicio de su conferencia mañanera que ya se están regularizando los autos extranjeros, conocidos como "autos chocolate".

Al respecto Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre los avances, al cierre del año, de la regularización de los autos de procedencia extranjera. Dijo que el programa ha beneficiado a hombres y mujeres que hacen uso de estos vehículos dándoles certeza jurídica sobre los mismos.

Aseveró que el registro de estas unidades desincentiva su uso para cometer delitos.

Dijo que al 28 de diciembre de este año, la regularización de vehículos ha operado con éxito a través de 141 módulos, ubicados en 14 estados de la República.

Refirió que en los nueve meses del programa se han regularizado 1,047,142 vehículos de procedencia extranjera.

Rosa Icela Rodríguez dijo que los esfuerzos para regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera continuarán en 2023.

La funcionaria informó también sobre las preliberaciones y amnistías; dijo que se ha podido liberar a personas que por falta de recursos económicos no contaron con una defensa adecuada.

Señaló que del 21 de noviembre al 28 de diciembre de 2022 han quedado en libertad 692 personas que permanecían en algún centro penitenciario. De esas, 662 fueron preliberaciones y 30 fueron amnistías. Mencionó que de julio de 2022 a la fecha, 4,340 personas han sido preliberadas.

Alerta sísmica a través de telefonía móvil En otros temas, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se refirió al Servicio Sismológico Nacional y explicó que es un programa que encabeza el gobierno de México y que auxilia dando los datos precisos del epicentro de un sismo, la ubicación, magnitud y profundidad. Dijo que el Servicio Sismológico Nacional se encuentra en todo el territorio de México y cuenta con sensores de banda ancha.

Puntualizó que este servicio no lleva a cabo alertamiento. Enfatizó que el Sistema de Alerta Sísmica fue diseñado para alertar a la población sobre los sismos que ocurren en las costas de Guerrero. Dijo que este alertamiento opera en varios estados.

Laura Velázquez Alzúa puntualizó que está fuera de consideración técnica contar con un alertamiento sísmico en todo el país, pues se debe concentrar sólo en la zona de alto riesgo.

La funcionaria explicó que a partir de 2023 se instrumentara la alerta sísmica a través de la telefonía móvil.

Existe más igualdad entre hombres y mujeres: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y sobre si existe la posibilidad de que su gobierno recomiende igualar los salarios.

Dijo que se ha ido avanzando bastante, ya que antes era más la diferencia salarial y se destaca más la participación de las mujeres en todas las áreas. Aseguró que en los programas de bienestar de su gobierno, que llegan a 25 millones de familias, la mitad de los beneficiarios son mujeres. El presidente destacó la participación de mujeres dentro de su gabinete.

López Obrador manifestó que no tiene ninguna justificación el pagar menos a una mujer que a un hombre.

Gutiérrez Müller representará a AMLO en toma de posesión de Lula

López Obrador informó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo va a representar en la toma de posesión de Lula da Silva en Brasilia, Brasil, que será el día 1 de enero de 2023. Gutiérrez Müller no ostenta el título de primera dama ni dirige el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como era tradición en las esposas de presidentes anteriores.

López Obrador dijo que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil: “Va a haber en Brasil igualdad y alegría con Lula”.

AMLO quiere que Biden aterrice en el AIFA El mandatario refirió que el Servicio Secreto de Estados Unidos está analizando la llegada del presidente Joe Biden a México. Dijo que su gobierno planteó al de Estados Unidos que lo mejor es que el avión del presidente estadounidense aterrice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Dijo que no es un asunto logístico sino político porque algunos medios se encargarían de decir que el AIFA es tan inseguro y distante que ni el presidente Biden quiso llegar ahí.

Anuncios espectaculares con leyenda “Es Claudia”

El presidente fue cuestionado sobre los anuncios espectaculares en donde se aprecia una silueta y hay una leyenda que dice “Es Claudia”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

Dijo que es un asunto del partido político, Morena, pero lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Dijo que no tiene preferencia por ninguno y que todos los miembros de Morena que aspiran a la presidencia son de primera y reúnen todos los requisitos.

Video: Denuncian a Claudia Sheinbaum por promover su nombre

“Tienen un perfil excepcional”, acotó.

Puntualizó que no es fácil gobernar, no es ser un actor, un cómico, un artista, un millonario. Señaló que la política es un noble oficio que no solo requiere de la más alta calidad espiritual sino de experiencia.

AMLO no hablará con Biden sobre García Luna

Sobre si tratará el tema de Genaro García Luna con Joe Biden señaló que es un asunto judicial. Refirió que el juicio iniciará en enero y tiene que ver con la justicia en Estados Unidos.

Descartó que vaya a tratar el tema con Biden e insistió que lo que quiere tratar con el presidente de Estados Unidos es mayor integración económica de todo el continente americano.

Dijo que busca mayor integración en lo económico y en lo comercial, así como buscar la autosuficiencia, sustituir importaciones y que haya más desarrollo.

Te recomendamos: Biden y Trudeau Confirman Viaje a México para Cumbre con AMLO

Otro a tema a tratar con Biden, dijo López Obrador, es un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe.

Un tercer tema será que no haya intervencionismo y que todos los países de América Latina y el Caribe, así como Estados Unidos y Canadá se traten como aliados.

El presidente descartó también que vaya a hablar con Biden sobre la visita que hizo a Estados Unidos el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski.

López Obrador dijo que antes de la cumbre de líderes de América del Norte enviará una carta a Biden con los temas que desea tratar.

AMLO afirma que ha invitado al papa Francisco a visitar México El presidente López Obrador fue cuestionado acerca de porqué no ha invitado al papa Francisco a México y dijo que ya lo invitó, a través del jefe de Estado del Vaticano.

“Lo invitamos al papa”, dijo y afirmó que le tiene mucho respeto y admiración ya que lo considera un hombre muy humano que ha sabido poner a la Iglesia Católica en correspondencia con las realidades de injusticia que han prevalecido sobre todo en los últimos tiempos.

Dijo que el papa Francisco ha sido muy respetuoso con México, ya que papas anteriores han estado en contra de los cambios en favor de nuestro país, como el caso de la Independencia. Refirió que durante la Revolución fue terrible que el papa reconociera a Victoriano Huerta, que mandó asesinar a Francisco I Madero. Insistió en que el papa Francisco ha sido respetuoso con México, como México ha sido respetuoso con la Iglesia Católica y otras religiones.

López Obrador dijo que no sabe si el papa aceptará la invitación de visitar nuestro país, pero que siempre será bienvenido.

“Lo considero el político más importante del mundo en la actualidad”, puntualizó el presidente.

Desea AMLO que Benedicto XVI se recupere

El presidente expresó su deseo de que el papa emérito Benedicto XVI, quien se encuentra delicado de salud, se recupere.

Dijo que con el papa emérito vivió una buena experiencia y recordó cuando el pontífice vino a México y dedicó su homilía a los pobres, durante una misa que ofició en Guanajuato.

López Obrador contó que él pensaba que el papa Benedicto XVI, que tenía fama de ser conservador, iba a arremeter contra la izquierda durante su visita a México.

El presidente de México añadió que Benedicto XVI es un teólogo de primer nivel, un hombre bien preparado, de lo mejor que tiene la Iglesia Católica.

"Que se recupere y le deseo que salga adelante, lo hago por cualquier ser humano y más en este caso una autoridad de una Iglesia", dijo el mandatario.

AMLO vuelve a presumir niveles de popularidad

El presidente volvió a presumir sus niveles de popularidad. Mostró los resultados de una encuesta realizada por la empresa estadounidense Morning Consult, que lo ubica en segundo lugar en la lista de líderes mundiales, con un 69% de aceptación, detrás del primer ministro de la India, Narendra Modi, que cuenta con un 78% de aprobación.

Al final de su conferencia mañanera, el presidente puso dos canciones: “El año viejo”, del mexicano Tony Camargo, originario de Guadalajara, Jalisco y “Por amor”, del compositor dominicano Rafael Solano, interpretada por Marco Antonio Muñiz, a quien dijo le dedicaba un homenaje.



Con información de N+

AAE