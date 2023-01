AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 05 de Enero de 2023

Durante su conferencia mañanera de hoy, 5 de enero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el rescate arqueológico en la ruta del Tren Maya, el operativo en el que fue abatido “El Neto” y la reunión trilateral que tendrá la próxima semana con sus homólogos de Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard anunció que al término de la reunión trilateral, que se realizará el martes 10 de enero, los tres líderes emitirán un mensaje a medios de comunicación. Te presentamos los detalles a continuación:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el rescate arqueológico, “cuidadoso y muy profundo”, que se está realizando en los cinco estados por donde transitará el Tren Maya: Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. “Se está haciendo un rescate arqueológico como no se hacía en mucho tiempo, es el rescate de toda una gran área, una nación, algo espléndido”, dijo AMLO. El canciller Marcelo Ebrard presentó la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará la próxima semana. López Obrador informó que las entregas de apoyos sociales se adelantarán en el Estado de México y en Coahuila, donde habrá procesos electorales. AMLO dio a conocer que esta mañana le reportaron el abatimiento de Alberto Piñón, “El Neto”, en Chihuahua. “Perdió la vida el dirigente de este grupo (Los Mexicles), fue una acción conjunta, en este caso intervino la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal”. Ante el reporte de balaceras y enfrentamientos en Sinaloa, López Obrador dijo que se inició desde la madrugada un operativo, pero será la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien dará los pormenores en una conferencia que se realizaría entre las 11:00 y 12:00 horas en Palacio Nacional.

Elecciones en Edomex y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se adelantará la entrega de apoyos sociales y pensiones en el Estado de México y en Coahuila, donde este año se realizarán elecciones para renovar la gubernatura. La finalidad, dijo, es no interferir en el proceso electoral.

AMLO enfatizó que esta medida sólo aplicará en esas dos entidades. Por otra parte, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad para que se establezca una verdadera democracia.

“La recomendación es que no se utilice recurso del presupuesto para favorecer a ningún candidato, que se actúe con transparencia, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar, que no se repartan despensas, todo eso que avergüenza”, apuntó.

Reunión AMLO-Biden-Trudeau

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, presentó la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará la próxima semana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Los temas que se abordarán son: diversidad, equidad e inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad de la región; migración y desarrollo; salud y seguridad.

De acuerdo con el canciller, el lunes 9 de enero, Biden llegará al país alrededor de las 13:00 horas y Trudeau a las 14:30.

Ese mismo día se efectuará la reunión bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, y por la noche se llevará a cabo una cena entre los tres mandatarios.

El martes 10 de enero se realizará la Cumbre Trilateral, la cual se espera culmine al filo de las 15:00 horas. Posteriormente Biden regresará a Estados Unidos de América (EUA).

En tanto, el miércoles 11, López Obrador se reunirá con Trudeau para la reunión bilateral México-Canadá.

El canciller Marcelo Ebrard en la mañanera de AMLO. Foto: Presidencia de la República Rescate arqueológico en Tren Maya El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, aseguró que el rescate arqueológico que se realiza en la ruta del Tren Maya es el más grande proyecto de investigación sobre las antiguas culturas mayas que se haya hecho en la historia.

Al presentar avances del salvamento arqueológico, detalló que al 4 de enero de 2023, se han registrado y preservado 35,700 bienes inmuebles, 739,274 fragmentos de cerámica, 1,651 bienes muebles, 591 vasijas, 463 osamentas, así como 1,114 rasgos naturales.

Con información de N+.

