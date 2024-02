AMLO Contesta a Slim por Actividades de Militares: 'A lo Mejor Desconoce Misiones del Ejército'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió hoy 13 de febrero de 2024 a Carlos Slim Helú que el Ejército tiene cinco misiones, las cuales "a lo mejor desconoce" el empresario, quien consideró que los militares se dedican a "tantas cosas".

Durante una conferencia de prensa el 12 de febrero de 2024, el empresario Carlos Slim consideró “un exceso” la participación de militares “en tantas cosas” ya sean obras u operativos en México, aunque reconoció que “son excelentes, pero creo que es demasiado”.

Este martes, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones".

López Obrador enlistó las cinco misiones del Ejército y enfatizó, "no para contestarle a Carlos", en que los militares pueden realizar obras en menos tiempo y más baratas en comparación con la iniciativa privada.

Una misión es la de proteger nuestra soberanía La segunda misión es garantizar la seguridad interior, esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, lo que hicieron ayudándonos cuando nos afectó la pandemia, tanto de la Defensa como de Marina La cuarta función es que nos ha apoyado, en la que más nos hemos respaldado, la contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México La última misión es el apoyo en caso de desastre. Quiénes nos están ayudando, entregando despensas, canastas de productos básicos, electrodomésticos, enseres domésticos. Quiénes van a estar ahí permanentemente porque vamos a establecer 21 cuartes en Acapulco y Coyuca con la Guardia Nacional. López Obrador destacó que "si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares no terminamos el AIFA, que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras en el Lago de Texcoco, que era una idea genial la de hacer un aeropuerto en un lago, donde año con año hay hundimientos".

Además, el Presidente criticó que hay quienes "llaman a militarizar al país, (pero) se les olvida de que el Ejército, además de esas funciones legales, nada más que no se conocían, es pueblo".

A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, pero los altos mandos del Ejército y de la Marina surgen de nuestro pueblo.

"Yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos, debatimos, no estamos de acuerdo en todo. Yo lo respeto mucho porque él es una gente trabajadora, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino el que representa a todos los mexicanos", dijo el mandatario federal.

AMLO descarta que Gobierno de México vaya a comprar a Telmex

Durante la conferencia de prensa que ofreció Carlos Slim el pasado lunes, señaló que la empresa Telmex opera en números rojos, incluso reconoció que busca un acuerdo con trabajadores sindicalizados para mantenerse a flote.

Además, aseguró que no considera venderla, pues dijo que debe ser una empresa mexicana.

Sobre el tema, López Obrador fue cuestionado acerca de si el Gobierno de México estaría interesado en adquirir a Telmex, lo cual descartó.

No, no, para nada (el Gobierno de México está interesado en comprar a Telmex); y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros empresarios.

