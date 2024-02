AMLO Descarta Desplazamiento ‘Significativo’ de Personas por Violencia en Frontera Sur de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó hoy 8 de febrero de 2024 que la violencia que se vive en la frontera sur de México haya orillado a un desplazamiento "significativo" de personas que viven en la zona que limita con Guatemala.

A pregunta de si tiene datos de personas que han tenido que abandonar su lugar de origen por la violencia que se vive en la frontera con Guatemala, señaló que son "muy pocos desplazados".

Estamos pendientes y se ha tranquilizado bastante la situación, y tenemos presencia (de autoridades en la zona).

López Obrador reconoció que "no tengo el dato de cuánta gente se ha ido, pero no es significativo".

Pobladores en Chiapas se arman ante extorsiones

En Chiapas, los hechos de violencia han provocado el desplazamiento forzado de personas y la aparición de grupos de autodefensa.

Habitantes de Frontera Corozal, en la zona de la selva Lacandona, crearon lo que llaman guardias comunitarias para enfrentar al crimen organizado.

En la zona instalaron barricadas y retenes para evitar el ingreso de los criminales que controlan el tráfico de drogas, armas y migrantes en la frontera, entre las selvas Lacandona y del Petén.

Uno de los guardias comunitarios señaló que el dinero ahorrado que hubiera destinado para alguna máquina de trabajo lo invirtió en armas debido al cobro de piso por parte de extorsionadores.

La mañana del martes 16 de enero del 2024 ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), la Guardia Nacional y habitantes de varias comunidades del municipio de Chicomuselo, quienes aseguran que fueron agredidos mientras vigilaban el acceso a la zona, ante la presencia de grupos del crimen organizado.

Los pobladores intentaron impedir el paso de tropas del Ejército mexicano, pertenecientes al 101 Batallón de Infantería, que buscaban recorrer la zona de la Sierra Madre para restablecer el orden.

López Obrador señaló el 19 de enero de 2024 que la Guardia Nacional es la encargada de dotar de seguridad a zonas que enfrentan violencia; sin embargo, señaló que "si (pobladores) no quieren que esté (la autoridad) es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro, y entiendo que pueden estar siendo presionados, pero que estén conscientes que cuando puedan que no corran riesgo, no se metan".

En septiembre de 2023, los pobladores de Frontera Corozal marcharon exigiendo retenes de vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano en sus comunidades y que se desarticulara una banda criminal conocida como El Cártel de la Cabra y de los Ministerios Públicos, encabezada por el expolicía estatal preventivo, Cabrero Segundo López, a quien acusan de asesinar, secuestrar, cobrar extorsiones y derecho de piso.

Alerta de viaje por peligro

A finales de enero, la Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México emitió una alerta de viaje a Ciudad Hidalgo, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, por los recientes eventos de seguridad.

Se trata de una Alerta Nivel 2 en la que se pide incrementar las precauciones, debido a que la zona está en disputa de cárteles delictivos por el control de las rutas de drogas.

