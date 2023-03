Ministro Laynez, "Alteza Serenísima" del "Supremo Poder Conservador": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arreció sus críticas contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, por haber frenado el llamado Plan B de la Reforma Electoral; ahora lo calificó como “alteza serenísima” del “supremo poder conservador”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador calificó como un hecho inédito, injusto y arbitrario que un ministro (Laynez), “ni siquiera la Suprema Corte”, haya sido quien suspendió la reforma a las leyes electorales.

Quieren que prevalezca en México una especie de supremo poder conservador y ya este ministro Laynez es como su alteza serenísima.

López Obrador agregó que su gobierno seguirá adelante y que, si cancelan en definitiva el Plan B, recurrirá al Plan C que dio a conocer ayer y que consiste en una especie de llamado a no votar por el “bloque conservador”.

“El Plan C no va a ser bloqueado, ese no falla, es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, puntualizó.

Video: AMLO impugnará Suspensión del Plan B y Anuncia un ‘C’ De igual manera, el titular del Ejecutivo reiteró que sus discrepancias con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen que ver con la falta de transparencia, el exceso de gastos, el alto costo de las elecciones en México y los sueldos “elevadísimos” de los consejeros y funcionarios del órgano electoral.

“Por eso se quería hacer una reforma constitucional en materia electoral, pero no fue posible”, explicó.

Por ello —comentó— se presentó una reforma a las leyes electorales, pero “fue cancelada por un ministro. La aprobaron diputados y senadores —el Poder Legislativo, el más cercano a la soberanía popular—, y luego un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, un ministro, la cancela; es un hecho inédito y desde luego injusto, arbitrario”.

Con información de N+.

spb