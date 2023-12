AMLO Pide a Poder Judicial Reconsiderar y Destinar Recursos de Fideicomisos para Acapulco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de nuevo habló hoy 20 de diciembre de 2023 en torno a la suspensión del uso de recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, y pidió a los ministros reconsiderar la medida para apoyar en la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis.

El 8 de diciembre la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez que impide que los recursos de 13 fideicomisos del Poder Judicial pasen a las arcas de la tesorería.

La Presidencia calificó de ilegal la suspensión otorgada por Laynez, la cual frena la extinción de los fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos.

Video: Continúa la Reactivación en Acapulco: Evelyn Salgado

Sin embargo, este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina en Acapulco, Guerrero, López Obrador reiteró que no dependen de dichos recursos para reconstruir al puerto "nosotros ya teníamos el plan, es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no el apoyo".

Sin embargo, llamó a los integrantes del Poder Judicial a recapacitar la decisión de suspender que los recursos de los fideicomisos pasen a la Tesorería. "Es de sabios cambiar de opinión, además, es en beneficio de la población afectada, en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso no solo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial, la Suprema Corte?".

Podrían, por ejemplo, pagar los electrodomésticos, se les dan las facturas, para que se pruebe. O podrían ellos decir, todo el costo de las viviendas, ahí está, y qué más comprobantes si van a tener los recibos de la gente, o sea, lo que ellos quieran aportar.

Noticia relacionada: AMLO Convoca a Albañiles y Herreros para Reconstruir Acapulco: “Falta Mano de Obra Calificada"

El Presidente insistió en que "ellos van a decidir, ojalá y cambiaran (de opinión), que no se aferren, porque imagínense cómo quedan ante la gente".

Además, ofreció que en caso de ser necesario se pueden presentar proyectos que impacten positivamente en la sociedad y el Poder Judicial decida.

(Si dicen) nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano, ahí está (el proyecto). O para cualquier otra necesidad, (que digan) con ese dinero queremos que se resuelva todo el problema del drenaje, se pavimenten las calles de Acapulco, se presenta un proyecto. Ahí está.

Historias recomendadas: