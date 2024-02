AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 02 de Diciembre de 2022

La queja ante el INE por presuntas irregularidades en la marcha del pasado domingo, la reunión con Joe Biden y Justin Trudeau, la Alianza del Pacífico, el huachicoleo en el país e incluso el tema de las “corcholatas”, fueron algunos de los asuntos más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera de hoy, 02 de diciembre de 2022.

En la rueda de prensa, realizada desde el puerto de Veracruz, también se dieron pormenores de la seguridad en la entidad: ¿cuáles son los delitos con mayor incidencia?, ¿en qué municipios se registran más ilícitos? Te contamos los detalles:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se rehabilitará el fuerte de San Juan de Ulúa, así como el edificio donde Benito Juárez firmó las Leyes de Reforma, un inmueble “en custodia del INAH, pero en el abandono”. López Obrador destacó la administración del gobernador Cuitláhuac García en Veracruz: “es excepcional, está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo en lo que tiene que ver con la honestidad; nada dañaba más a Veracruz que la deshonestidad de sus gobernantes”. AMLO recordó que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará los días 9 y 10 de enero en la CDMX y dijo que posteriormente viajará a Colombia para una reunión bilateral, aunque no precisó la fecha. El presidente reiteró su respaldo a las izquierdas de América y se refirió al caso del mandatario peruano, Pedro Castillo, a quien la oposición busca destituir por tercera ocasión. “Hizo bien en recurrir a la OEA”, expresó AMLO. “Todos los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia son de primera, estoy muy contento, muy satisfecho”, dijo López Obrador.

Queja ante INE por marcha del domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a la queja que la oposición presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso de recursos públicos para la marcha del pasado domingo: “Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas”.

Dijo que la oposición no hace más que denunciar, criticar, cuestionar e insultar, pero no tiene imaginación, talento ni convicciones. “Es una denuncia, que presenten las pruebas […] Yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa”.

Te recomendamos: Así Fue la Marcha por 4 Años del Gobierno de AMLO

Agregó que en su gobierno hay libertad de manifestación, de expresión y de prensa, pero recomendó que “revisen su estrategia”. “Adelante con todas las denuncias y que la Fiscalía resuelva lo que considere, nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más”.

A México le está yendo bien con el T-MEC

López Obrador recordó que los días 9 y 10 de enero recibirá el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Video: Controversia en T-MEC Por Maíz Transgénico

En el encuentro, manifestó, propondrá buscar la integración de América, pues está demostrado ayuda a la economía de las naciones. “A México le está yendo bien, entre otras cosas, por el Tratado […] Está creciendo como nunca la inversión extranjera”.

Cumbre de la Alianza del Pacífico, para suscribir acuerdos

AMLO señaló que el propósito de la reunión de la Alianza del Pacífico, que se realizará el 14 de diciembre en Perú, es suscribir acuerdos de la asociación, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, y próximamente ingresará Ecuador.

Además, recordó que entregará la presidencia de la Alianza a su homólogo peruano, Pedro Castillo, a quien el congreso de su país le negó viajar a la Ciudad de México, donde originalmente se realizaría la cumbre.

“No habrá dedazo en candidatura presidencial”

El presidente afirmó que él no designará a la candidata o al candidato de su partido a la Presidencia; “no va a haber dedazo”. Reiteró que será a través de una encuesta como lo establece el estatuto, por lo cual “sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen más posibilidades ya empezaron a sonreír más”.

Te recomendamos: Sí Quiero Ser Presidenta: Sheinbaum se Destapa Para 2024

AMLO dijo que apoyará a quien gane la encuesta y expuso que quienes están como aspirantes “son de primera” y con mucha experiencia. Calificó como sus hermanos y hermana al canciller Marcelo Ebrard; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Hidalgo y Edomex, estados con más tomas clandestinas

López Obrador mostró una lista de los estados con más tomas clandestinas y llamó a la ciudadanía a no participar en actividades de huachicoleo, “porque son actividades ilícitas y muy peligrosas”.

La lista está conformada por Hidalgo (5,229), Estado de México (2,056), Puebla (916), Tamaulipas (672), Veracruz (631), Guanajuato (503), Baja California (405), Jalisco (399), Nuevo León (350) y Tlaxcala (330).

¿Cómo va la seguridad en Veracruz?

Al presentar un informe sobre la seguridad en Veracruz, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, reportó que los delitos con mayor incidencia de diciembre de 2018 a octubre de 2022 fueron: secuestro, feminicidio, extorsión, robo a transportistas, robo a negocio, robo a transeúnte, robo en transporte y homicidio doloso.

Precisó que los municipios con mayor incidencia son Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Boca del Río. Ojeda aseveró que están bajando los índices del homicidio doloso en la entidad y reportó sobrepoblación en siete penales locales.

Con información de N+

SPB