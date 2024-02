AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 06 de Diciembre de 2022

El desplome del puente “El Quelite”, la refinería de Dos Bocas, el huachicoleo en el país, el Plan B de la reforma electoral y las manifestaciones en Xochimilco fueron de los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera de hoy, 06 de diciembre de 2022.

Asimismo, como cada 15 días, el gabinete de seguridad presentó un informe sobre detenciones, aseguramiento de drogas, armas y tomas clandestinas, desmantelamiento de laboratorios, entre otras acciones. A continuación te presentamos un resumen de lo más destacado:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que para mediados del 2023 la refinería de Dos Bocas esté produciendo a toda su capacidad. “Ya está terminada, está en una fase de integración, lleva tiempo el periodo de prueba. […] Es una obra magna, no hay en el mundo una refinería así”. AMLO informó que se realizará una investigación por el desplome del puente “El Quelite”, en Sinaloa, e indicó que la construcción iniciará nuevamente. Este puente se había dañado por el paso de ciclones. El robo de combustible era una mafia tolerada, se robaban 80 mil barriles diarios. Y no sólo perforaban los ductos, también extraían gasolina de las refinerías y se las llevaban en pipas, expresó López Obrador. El presidente detalló que en el tercer piso de la Torre de Pemex había un sistema de monitoreo con alarmas para alertar cuando bajaban la presión de los ductos, con la finalidad de evitar el huachicol, pero “sonaban las alarmas y no hacían nada”, manifestó. Reiteró que “lo más doloroso” en lo que va de su gobierno son los hechos de Tlahuelilpan, donde ocurrió una explosión derivada de acciones de huachicoleo. AMLO mostró fotografías que revelan hundimientos de 2.8 metros en la carretera del aeropuerto que sería construido en Texcoco. “Imagínense el costo del mantenimiento […] A lo que lleva el hambre de dinero”.

Caída del puente “El Quelite”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que se realizará un dictamen y se fincarán responsabilidades por la caída del puente “El Quelite”, en la carretera Mazatlán-Culiacán. “Afortunadamente fue en la etapa constructiva y no causó daño”, dijo.

De acuerdo con el mandatario nacional, la construcción del puente, realizada con recursos federales, llevaba un avance de alrededor del 70%. “Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban, se va a hacer el dictamen de lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien, si fueron las bases, las estructuras prefabricadas”.

“Los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma”

Tras el abuso policial cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Xochimilco hacia manifestantes que protestaban por el presunto "robo" de agua, López Obrador dijo que los habitantes no merecen ser tratados de esa forma y señaló que la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, ya está tomando cartas en el asunto.

“Ya lo está viendo, es algo que se produjo sin que se haya dado la orden de la jefa de Gobierno, no es esa la actitud y desde luego, los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma”.

Plan B, muy acotado para no violar la Constitución

El presidente informó que mañana acudirá a la conferencia matutina el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para explicar en qué consiste la iniciativa de reforma a las leyes electorales que hoy se envía al Congreso. “Está muy acotada porque no podemos violar la Constitución […] Son muy pocos los márgenes, pero se requiere”, añadió.

AMLO dijo que no se pudo tener una reforma constitucional, “pero no quiere decir que hay que arriar bandera. Ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría”. Además, consideró que si las personas se enteraran de qué trata, “la mayoría votaría porque se reforme, porque ni modo que no quieran que cuesten menos las elecciones”.

¿Cómo va la seguridad en el país?

El gabinete de seguridad reportó las acciones realizadas a través de las estrategias implementadas en el país: de seguridad pública, para el fortalecimiento de las aduanas, de vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, plan de migración en las fronteras, combate al mercado ilícito de combustible, atención a desastres, seguridad a instalaciones estratégicas y erradicación de plantíos ilícitos.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reportó la detención de cuatro presuntos líderes criminales en operativos realizados en Tenancingo, Estado de México; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua, y Uruapan, Michoacán.

Asimismo, destacó la aprehensión de 12 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el pasado 28 de noviembre, y detalló las detenciones y fallecimientos tras los hechos ocurridos en Pinos: tres militares y dos agentes heridos, tres policías municipales detenidos, dos agresores lesionados, dos fallecidos y uno más detenido. En estos hechos también falleció el coordinador estatal de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa.



Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer resultados del plan de regularización de autos de procedencia extranjera. Hay 14 estados beneficiados y del 19 de marzo al 5 de diciembre se regularizaron 892,722 vehículos.

¿Qué pasó con la crisis del huachicol en México?

