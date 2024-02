AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 28 de Noviembre de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 28 de noviembre de 2022, su conferencia mañanera en Palacio Nacional, un día después de la marcha que encabezó en Ciudad de México con motivo de sus cuatro años de gobierno.

“Saldo blanco” en marcha a cuatro años de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó “saldo blanco” en la marcha que encabezó ayer con motivo de sus cuatro años de gobierno. Dijo que con la movilización “se volvió a dejar de manifiesto la bondad y la generosidad de nuestro pueblo”.

Agradeció la participación de la ciudadanía y destacó la presencia de jóvenes. También celebró que no se rompiera “ni un vidrio” y que los negocios estuvieran abiertos. Hubo llantos, besos, abrazos, bendiciones, panes, tamales y hasta le querían regalar un gallo, narró López Obrador.

“La gente muy, muy contenta, muy consciente de la importancia y del momento histórico que estamos viviendo, y muy respetuosa, ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, no escuché nada, nada del INE, es otra cosa”.

Después de 2024, ni una marcha más

Al terminar su sexenio en 2024, Andrés Manuel López Obrador no volverá a realizar marchas. “Como expresidente no. Así, categórico: me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato; me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”, afirmó.

El presidente dijo que escribirá un libro antes de terminar su mandato para explicar el “humanismo mexicano”, como definió ayer al modelo de gobierno de la Cuarta Transformación. “Y ya no vuelvo a publicar hasta dos o tres años adelante”, aclaró.

“Un crimen”, no haber aumentado los salarios

El mandatario dijo que está en pláticas el tema del aumento al salario para el próximo año: “Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero y haya acuerdo con el Gobierno”.

Detalló que se espera que dicho aumento sea de alrededor del 20% y consideró que “sí hay voluntad” para ello. Calificó como un “crimen” lo que hicieron al no aumentar los salarios.

Ayer, el presidente dijo durante su discurso en el Zócalo capitalino, que en unos días más se anunciará el incremento al salario para 2023: “deseo que ronde en el 20%, porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento de 100% en términos reales en todo el territorio nacional”.

“Esto no se acaba hasta que se acaba”: AMLO a la Selección Mexicana

López Obrador aprovechó para decirle a la Selección Mexicana de futbol, que el sábado cayó 2-0 ante la selección de Argentina en la fase de grupos en Qatar, que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Dijo que siempre “hay que echarse para adelante” y que no se puede vencer al que no sabe rendirse. “¡Ánimo!”, expresó.

“Quién es quién” en las gasolinas de la semana

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó la sección de los lunes sobre el costo de las gasolinas, el gas y la canasta básica. Informó que los precios promedio de la última semana fueron: Gasolina Magna: 21.84 pesos | Gasolina Premium: 24.09 pesos | Diésel: 23.61 pesos.

También mencionó que el incentivo fiscal para combustibles bajó: 39% para gasolina regular; 13.4% para gasolina premium y 91.5% para diésel. Agregó que las gasolinerías más “careras” fueron Oxxogas, Petro-7 y Arco (norte del país), y las que ofrecieron precios más bajos: Orsan, Total y G500.



Con información de N+

