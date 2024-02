AMLO Vuelve A Exhibir Carta del NYT y Desdeña Posible Cancelación en YouTube

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a mostrar hoy 26 de febrero de 2024 la carta que le envió The New York Times (NYT) en torno a la publicación de una investigación sobre supuestos vínculos con el crimen organizado y desdeñó que la plataforma YouTube le cancele la transmisión de su conferencia matutina,

El 25 de febrero de 2024, López Obrador calificó como "censura" la decisión de YouTube de retirar la conferencia de prensa del 22 de febrero, en la cual difundió públicamente el teléfono de la corresponsal del NYT en México, Natalie Kitroeff.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de México consideró la decisión de YouTube como una "actitud prepotente y autoritaria".

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador volvió a presentar la carta con las preguntar que le hizo llegar el NYT, en la cual se incluye el número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff.

Ante el señalamiento de que le podrían suspender en YouTube la transmisión de su conferencia, el Presidente dijo que “no le hace que nos lo vuelvan a bajar”.

No le hace, la verdad, la verdad nos hará libres. Quedan los volantes, y además ya nos estamos ‘aburguesando’ mucho, hay que trabajar abajo.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo federal consideró que el condicionamiento de YouTube exhibe la censura con la que actúa la plataforma. "Es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia".

López Obrador aseguró que no estuvo de acuerdo con quitar de la transmisión el número de teléfono de Kitroeff para que YouTube mantuviera el video en línea.

Cuando me enteré dije no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito, y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado de un periodista bueno.

Al hablar de que la difusión del número telefónico de la periodista infringió las políticas de YouTube, López Obrador consideró que "no es un asunto solo técnico, es un asunto político porque ni modo que estas normas se le apliquen a nuestros adversarios que me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y otro también".

Además, dijo que "la compañera periodista está haciendo un trabajo público, el periodismo es una actividad pública, entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de Comunicación de la Presidencia".

Su teléfono también es institucional, es público, de eso nos enteramos después porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando en el proceso de transformación.

Y cuestionó: "¿Por qué no afectó las normas el reportaje que hizo el periodista en el que supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico, ¿no me afecta?".

