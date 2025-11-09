Nuevo Apoyo Bienestar de 600 Mil Abre Registro Mañana: Requisitos a Hombres y Mujeres de 18 a 64

Luego de que las autoridades suspendieran las inscripciones pactadas para el pasado mes de octubre, ya se confirmó que mañana abre el registro para el apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, por tal motivo, acá te decimos cuáles son los requisitos y cómo solicitar la entrada al programa social en México.

Este mes es de registro para algunos apoyos, pero también de depósitos, por eso en una nota te mostramos el calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 10 al 14 de noviembre 2025 y los apellidos que cobran su apoyo de adultos mayores el lunes 10 y 24 de este mes.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

Requisitos para hacer el registro al nuevo apoyo Bienestar de 600 mil pesos a partir del 10 de noviembre 2025

El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que abre registro este lunes 10 de noviembre es el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Y para poder solicitar la entrada a la ayuda los solicitantes deben cumplir con las condiciones tener consigo los siguientes documentos:

INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia.

Nota relacionada: Mañana Inicia CONAVI Tercer Registro de Vivienda para el Bienestar 2025: Requisitos y Módulos

Video: Anuncian Fecha de Entrega Viviendas del Bienestar en Tamaulipas. Esto Sabemos

¿Cómo solicitar el apoyo de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años?

Para poder hacer el registro CONAVI al apoyo Bienestar a la vivienda 2025, todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Entra a la página oficial del sistema integral de CONAVI: pvb.conavi.gob.mx .

. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas en noviembre 2025 y la ubicación exacta de cada uno.

Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible).

Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio, la fecha y hora en que hay atención.

Lleva los documentos mostrados previamente y llena tu Cédula de Diagnóstico (CD), donde debes poner que cumples con los requisitos necesarios para entrar al programa.

Nota relacionada: Mañana Termina Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué Módulos Hay Abiertos en CDMX?

Es importante aclarar que además de los requisitos para el apoyo Bienestar de 600 mil pesos, las mujeres y hombres de 18 a 64 años que van a tener prioridad para entrar al programa en noviembre 2025 son las jefas de hogar (madres solteras), personas adultas mayores, la población indígena, personas con discapacidad y los habitantes de zonas prioritarias.

Historias recomendadas: