Estos 7 Programas de Bienestar Pagan en Octubre 2025: Fechas, Montos y Cómo Cobrar Apoyos

Un nuevo mes está iniciado y serán hasta 7 programas sociales del Bienestar los que realicen pagos en octubre 2025, por ello, a continuación te decimos qué apoyos y becas se depositarán a lo largo de las próximas cuatro semanas con fechas para que te prepares para cobrar el tuyo.

En septiembre 2025, la Secretaría de Bienestar realizó la dispersión de dinero a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y en notas previas te dijimos cuándo cae el próximo y último depósito del año, mientras millones de nuevas beneficiarias se preparan para recibir su primer pago.

Pagos del Bienestar en octubre 2025: lista de programas

En total son siete los programas de Bienestar que realizarán pagos en todo el mes de octubre 2025, por lo que las personas incorporadas a estos deben estar pendientes de las fechas de depósito. Estos son los apoyos que se entregarán:

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez Media Superior

Beca Jóvenes Escribiendo El Futuro

Jóvenes Construyendo El Futuro

Sembrando Vida

Mujeres con Bienestar Edomex

Apoyo Bienestar por Inundaciones

Video. Requisitos para Inscribirse al Programa Vivienda para el Bienestar

Pago de Beca Rita Cetina en octubre 2025

El apoyo para estudiantes de secundaria realizará el primer depósito del ciclo escolar 2025-2026, conforme al calendario de pagos de las Becas Bienestar, el cual se espera que salga muy pronto. Cabe señalar que algunos beneficiarios han reportado que ya les cayó el depósito.

Noticia relacionada. Beca Rita Cetina 2025: ¿Dónde y Cuándo Entregan la Tarjeta del Banco Bienestar? Fecha Oficial

Monto Beca Rita Cetina : 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante extra.

: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante extra. ¿Cuándo pagan? Las fechas exactas se revelarán en el calendario de pagos de la Beca Rita.

Las fechas exactas se revelarán en el calendario de pagos de la Beca Rita. ¿Cómo cobrar? El apoyo se deposita directamente en las tarjetas de los beneficiarios.

¿Cuándo cae pago de Beca Benito Juárez en octubre 2025?

Los becarios de educación media superior también podrán cobrar en octubre su primer apoyo del ciclo escolar 2025-2026, según lo establezca el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, que avanza en orden alfabético.

De igual manera, este mes se está realizando el registro de la Beca Benito Juárez para preparatorias y bachilleratos públicos en México, y en una nota te contamos todos los detalles de las inscripciones.

Monto Beca Benito Juárez : 1,900 pesos por estudiante.

: 1,900 pesos por estudiante. ¿Cuándo pagan? Los días exactos se revelarán en el calendario de pagos de Becas Bienestar.

Los días exactos se revelarán en el calendario de pagos de Becas Bienestar. ¿Cómo cobrar? El apoyo se deposita directamente en las tarjetas de los beneficiarios.

¿Cuánto paga Jóvenes Escribiendo el Futuro en octubre 2025?

La Beca Benito Juárez para estudiantes de universidades prioritarias realizará un pago de 5,800 pesos en octubre 2025 y al mismo tiempo se está realizando el registro para que nuevos beneficiarios puedan cobrar este apoyo económico.

¿Cuándo pagan? Los días exactos se revelarán en el calendario de pagos de Becas Bienestar.

Los días exactos se revelarán en el calendario de pagos de Becas Bienestar. ¿Cómo cobrar? El apoyo se deposita directamente en las tarjetas de los beneficiarios.

Pago de Jóvenes Construyendo El Futuro en octubre 2025

El programa que ofrece capacitación en centros de trabajo a jóvenes de 18 a 29 años paga de manera mensual, por lo que los que están incorporados a este programa y cumplieron con sus horarios recibirán su depósito en los próximos días.

¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo El Futuro? 8,480 pesos para cada beneficiario

8,480 pesos para cada beneficiario Fechas de pago : 28 de octubre 2025

: 28 de octubre 2025 ¿Dónde depositan? El pago cae directamente en la tarjeta Bienestar

Pago Sembrando Vida Bienestar octubre 2025

Este programa dirigido a campesinos de la tercera edad ofrece un apoyo económico entregado directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, además de que otorga apoyos adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

¿Cuánto paga Sembrando Vida? 6,450 pesos al mes.

Noticia relacionada. ¿Qué Día Te Entregan Tarjeta Bienestar en Octubre 2025 para Pensión Mujeres? Así Checas con CURP

¿Cuándo pagan a Mujeres con Bienestar en octubre 2025?

El penúltimo pago de Mujeres con Bienestar Edomex caerá durante la primera y segunda semana de octubre 2025, es decir que a partir del miércoles 1 y hasta el domingo 14 de octubre las beneficiarias van a recibir su depósito de 2,500 pesos.

Video. Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

Apoyo Bienestar por Inundaciones

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este 1 de octubre comenzarán las entregas de los Apoyos por Inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

¿Cuánto dan de apoyo? 8 mil pesos para la limpieza

8 mil pesos para la limpieza ¿Cómo cobrar apoyo por inundaciones? Conoce aquí los requisitos.

Ahora que ya sabes cuáles son los programas del Bienestar que realizarán pagos en octubre 2025, puedes prepararte para recibir tu apoyo o beca y saber cuánto dinero te depositarán para que administres bien tus finanzas.

Historias recomendadas