Aseguran Precursores Químicos y Pipa Con Hidrocarburo Durante Cateos en Durango

Elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, además de 2 mil costales con una sustancia granulada y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron en los operativos.

García Harfuch señaló a través de una publicación X que fueron tres cateos los que se realizaron en inmuebles utilizados para la producción de drogas y que dieron como resultado el aseguramiento de los materiales y elementos enlistados.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos trabajando para combatir la producción de drogas sintéticas y debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos.

Noticia en desarrollo.