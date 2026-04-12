Una Familia Asesinada, Un Restaurante y Vacaciones: las Claves del Ataque Armado en Acapulco

Un ataque armado en un restaurante en la zona de Barra Vieja, en Acapulco, Guerrero, dejó un saldo de cuatro integrantes de una familia asesinados. Ellos se encontraban de vacaciones. Conoce aquí las claves del caso.

El acto criminal se registró la noche del viernes 10 de abril en el establecimiento, a unas horas de que terminara la temporada vacacional.

Video: Deja Ataque Armado en Restaurante de Acapulco Guerrero Cuatro Personas Muertas

Las claves del ataque armado en Acapulco

La balacera se registró al interior del restaurante Playa Aventura, ubicado en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, y dejó cuatro muertos.

A continuación, te compartimos las claves del ataque armado:

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, entre las víctimas, se encuentran un hombre y tres mujeres .

. Las víctimas murieron por las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

murieron por las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes en las que se observan los cuerpos de las personas fallecidas entre las mesas del establecimiento, localizado en la salida hacia Costa Chica.

entre las mesas del establecimiento, localizado en la salida hacia Costa Chica. Los testigos relataron a las autoridades que mientras se desarrollaban las actividades normales en el restaurante Playa Aventura, sujetos armados ingresaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que disfrutaban de la tarde-noche.

La Fiscalía de Guerrero aseguró que mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso.

Video: Balacera Hoy en Restaurante de Acapulco: Cuatro Muertos; Entre las Víctimas Hay Menores de Edad

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