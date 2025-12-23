Inicia Audiencia de Hernán 'N', Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Este martes, 23 de diciembre de 2025, se realiza la audiencia de Hernán 'N', exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Hernán 'N', exfuncionario estatal durante el gobierno de Adán Augusto López, es señalado como el fundador del grupo delictivo "La Barredora", dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.

Esto podría pasar en la audiencia de Hernán 'N'

En la sala de juicios orales de la región 9 de Villahermosa, Tabasco, el exsecretario se presentó de manera virtual a través de una videollamada, ya que "El Abuelo" o "El Comandante H", como también es conocido, se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Durante la audiencia de hoy, se espera que la Fiscalía solicite una prórroga del plazo de tres meses para la investigación complementaria, ya que hoy vence, con el propósito de que se presenten más pruebas.

Otra posibilidad es que la Fiscalía, al no tener más datos de prueba, hoy mismo presente la acusación directa y por escrito contra el exfuncionario.

Otro escenario, es que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco presente una incidencia para pedir cambio de medida cautelar o un criterio de oportunidad que lo beneficie.

Hernán 'N' fue detenido en septiembre de este año en Paraguay, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

