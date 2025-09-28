La Policía Municipal de Toluca, en coordinación con la Policía Estatal, implementó un operativo inmediato que permitió detener a un presunto responsable de realizar disparos contra manifestantes en la carretera Toluca–Palmillas.

Los hechos ocurrieron este domingo alrededor de las 16:30 horas, cuando un automovilista, al verse imposibilitado para avanzar sobre la vía, accionó un arma de fuego en contra de las personas que se encontraban bloqueando el paso.

La rápida reacción de los cuerpos de seguridad derivó en la instalación de un cerco policial que concluyó con la detención del posible agresor.

Al sitio acudieron servicios de emergencia municipales y estatales, quienes brindaron atención médica a dos personas que resultaron lesionadas por arma de fuego, las cuales fueron trasladadas de manera oportuna para su atención hospitalaria.