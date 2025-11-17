El Gobierno de México presentó hoy, 17 de noviembre de 2025, detalles de la nueva beca Gertrudis Bocanegra, como parte del programa de Becas del Bienestar de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la mandataria nacional, se informó que se trata de una beca en el marco del Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán.

La beca será un apoyo para transporte de mil 900 pesos; el siguiente lunes 24 de noviembre, iniciarán las asambleas plantel por plantel educativo.

Las autoridades señalaron que se visitarán 121 escuelas y se dialogará con los más de 98 mil estudiantes de educación superior.



Con información de N+.

spb