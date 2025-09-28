Este Programa de Bienestar Abre Registro en Octubre 2025: ¿Quiénes Pueden Recibir 100 Mil Pesos?

Un programa de Bienestar abre nuevos espacios de registro para poder recibir un apoyo de 100 mil pesos, que los beneficiarios los recibirán durante un año, divididos en 12 depósitos mensuales. El registro inicia en octubre 2025 y durará poco tiempo, pues las posiciones suelen ocuparse rápidamente. En N+ te decimos quiénes pueden recibir este pago.

Y es que a pocos días de que comience el nuevo mes, ya se han hecho oficiales los programas que tendrán inscripciones abiertas en el décimo mes del año. Por tal, en notas previas te dimos a conocer las fechas y detalles de algunos de ellos.

¿Quiénes pueden hacer registro al programa de 100 mil pesos?

Desde este 1 de octubre 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próximo periodo de postulaciones. Este Programa para el Bienestar brinda capacitación gratuita en centros de trabajo a jóvenes que no se encuentren estudiando ni cuenten con empleo.

Durante 12 meses, las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, que da un total de 101 mil 760 pesos, además del seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Los requisitos para postularse en Jóvenes Construyendo el Futuro son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

¿Cómo hacer registro al apoyo de Bienestar en octubre 2025?

Lo primero que deben hacer las y los jóvenes interesados en recibir el apoyo de 100 mil pesos es registrarse en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx; la inscripción está abierto permanentemente.

Posteriormente, cuando haya periodo de postulaciones, como es la que inicia el 1 de octubre 2025, se debe entrar en la misma plataforma, buscar y elegir el centro de trabajo y plan de actividades que sea de tu interés, a fin de que el representante del centro los contacte.

Los pasos anteriores son del proceso digital, aunque el registro también se puede hacer en las oficinas móviles. En el siguiente enlace se puede revisar en dónde están estas los puntos de inscripción y a dónde irán en los siguientes días: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles/.

Te recordamos que para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, están limitados los espacios de registro y hay localidades que tienen más lugares que otras en cada periodo de postulación. Por tal, puedes consultar el mapa de focalización, donde se puede ver cuántos espacios disponibles hay por municipio en cada periodo de registro, que en 2025 se realiza cada dos meses. Tras el cierre del periodo de octubre, que aún puedes aprovechar, el siguiente será en diciembre.

Para checar el mapa de municipios abiertos de Jóvenes Construyendo el Futuro, debes ingresar a la plataforma de la STPS y después al apartado de Focalización. Estos son los pasos que debes de seguir para consultar la disponibilidad:

Ingresa a la plataforma en el siguiente link En la parte de "Estados" revisa todos los que están disponibles y da clic en "ver municipios" de la entidad que te interesa. Enseguida el portal te desplegará hacia abajo las zonas prioritarias para el registro. Elige el centro de capacitación que deseas

