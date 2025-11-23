Este lunes 24 de noviembre, organizaciones de transportistas y colectivos del sector agrícola llevarán a cabo bloqueos en carreteras de al menos 25 entidades del país, incluido el Estado de México.

Las movilizaciones, programadas a partir de las 8:00 de la mañana, serán encabezadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Los manifestantes buscan visibilizar la creciente ola de extorsiones, asaltos y actos de violencia que enfrentan quienes circulan por las autopistas del país, además de exigir mejores condiciones y precios justos para los productores del campo.

A Tomar Previsiones: Transportistas y Productores Agrícolas Anuncian Bloqueos y Protestas

¿Qué carreteras serán cerradas en el Edomex?

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz

Circuito Exterior Mexiquense

Boulevard Lomas Verdes (zona de Cuatro Caminos)

“No salgan a las carreteras ese día”, piden Transportistas

La ANTAC llamó a la ciudadanía y a los propios transportistas a evitar circular en carreteras el 24 de noviembre, debido al paro nacional con el que buscan exigir mayores medidas de seguridad.

“No salgan a carreteras el día 24 de noviembre, ya que se realizará una manifestación en todo el país para pedir mayor seguridad y protección en nuestras vías. Este movimiento no solo es para los transportistas, es también para los usuarios que corren peligro cada vez que salen a carretera”, señaló la organización.

De acuerdo con la ANTAC, la inseguridad en las carreteras aumentó 16% durante el primer semestre de 2025, con 26 mil robos registrados, lo que representa entre 55 y 60 asaltos diarios, es decir, uno cada 47 minutos.

Entre las carreteras más peligrosas destacan México–Puebla, México–Querétaro, Veracruz–Puebla, Veracruz–Tampico, Michoacán–Guerrero, Puebla–Tehuacán y Guanajuato–Celaya.

