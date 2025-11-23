Inicio Nacional Bloqueo 24 de Noviembre: ¿Qué Carreteras Cerrarán en el Edomex?

Bloqueo 24 de Noviembre: ¿Qué Carreteras Cerrarán en el Edomex?

Las movilizaciones están programadas a partir de las 8:00 de la mañana

Cierres en Carreteras de Edomex. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 24 de noviembre, organizaciones de transportistas y colectivos del sector agrícola llevarán a cabo bloqueos en carreteras de al menos 25 entidades del país, incluido el Estado de México.  

Las movilizaciones, programadas a partir de las 8:00 de la mañana, serán encabezadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC)

Los manifestantes buscan visibilizar la creciente ola de extorsiones, asaltos y actos de violencia que enfrentan quienes circulan por las autopistas del país, además de exigir mejores condiciones y precios justos para los productores del campo.  

A Tomar Previsiones: Transportistas y Productores Agrícolas Anuncian Bloqueos y Protestas

¿Qué carreteras serán cerradas en el Edomex?  

  • Autopista México–Pachuca  
  • Autopista México–Toluca  
  • Autopista Naucalpan–Ecatepec  
  • Vía José López Portillo  
  • Avenida Gustavo Baz  
  • Circuito Exterior Mexiquense  
  • Boulevard Lomas Verdes (zona de Cuatro Caminos)  

“No salgan a las carreteras ese día”, piden Transportistas 

La ANTAC llamó a la ciudadanía y a los propios transportistas a evitar circular en carreteras el 24 de noviembre, debido al paro nacional con el que buscan exigir mayores medidas de seguridad.  

“No salgan a carreteras el día 24 de noviembre, ya que se realizará una manifestación en todo el país para pedir mayor seguridad y protección en nuestras vías. Este movimiento no solo es para los transportistas, es también para los usuarios que corren peligro cada vez que salen a carretera”, señaló la organización.  

De acuerdo con la ANTAC, la inseguridad en las carreteras aumentó 16% durante el primer semestre de 2025, con 26 mil robos registrados, lo que representa entre 55 y 60 asaltos diarios, es decir, uno cada 47 minutos.  

Entre las carreteras más peligrosas destacan México–Puebla, México–Querétaro, Veracruz–Puebla, Veracruz–Tampico, Michoacán–Guerrero, Puebla–Tehuacán y Guanajuato–Celaya. 

