Bloqueo 24 de Noviembre: ¿Qué Carreteras Cerrarán en el Edomex?
N+
Las movilizaciones están programadas a partir de las 8:00 de la mañana
COMPARTE:
Este lunes 24 de noviembre, organizaciones de transportistas y colectivos del sector agrícola llevarán a cabo bloqueos en carreteras de al menos 25 entidades del país, incluido el Estado de México.
Las movilizaciones, programadas a partir de las 8:00 de la mañana, serán encabezadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).
Los manifestantes buscan visibilizar la creciente ola de extorsiones, asaltos y actos de violencia que enfrentan quienes circulan por las autopistas del país, además de exigir mejores condiciones y precios justos para los productores del campo.
¿Qué carreteras serán cerradas en el Edomex?
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Toluca
- Autopista Naucalpan–Ecatepec
- Vía José López Portillo
- Avenida Gustavo Baz
- Circuito Exterior Mexiquense
- Boulevard Lomas Verdes (zona de Cuatro Caminos)
Noticia relacionada: Bloqueos de Transportistas 24 de Noviembre 2025: ¿En Qué Carreteras Harán Cuellos de Botella?
“No salgan a las carreteras ese día”, piden Transportistas
La ANTAC llamó a la ciudadanía y a los propios transportistas a evitar circular en carreteras el 24 de noviembre, debido al paro nacional con el que buscan exigir mayores medidas de seguridad.
“No salgan a carreteras el día 24 de noviembre, ya que se realizará una manifestación en todo el país para pedir mayor seguridad y protección en nuestras vías. Este movimiento no solo es para los transportistas, es también para los usuarios que corren peligro cada vez que salen a carretera”, señaló la organización.
De acuerdo con la ANTAC, la inseguridad en las carreteras aumentó 16% durante el primer semestre de 2025, con 26 mil robos registrados, lo que representa entre 55 y 60 asaltos diarios, es decir, uno cada 47 minutos.
Entre las carreteras más peligrosas destacan México–Puebla, México–Querétaro, Veracruz–Puebla, Veracruz–Tampico, Michoacán–Guerrero, Puebla–Tehuacán y Guanajuato–Celaya.
Historias recomendadas:
- ¿Dónde Serán los Bloqueos del 24 de Noviembre 2025? Lista de Carreteras Confirmadas
- ¿Cuánto Durará Megabloqueo de Transportistas del 24 de Noviembre 2025? Esto Sabemos de Cierres