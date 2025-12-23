Bloqueos en Carreteras Hoy 23 de Diciembre: Reporte Vial de Autopistas en Vacaciones de Invierno

¿Vas a viajar por carretera? Esta información te interesa. Aquí te decimos qué autopistas reportan bloqueos por accidentes, manifestaciones o cualquier otro incidente que se que se registre hoy, 23 de diciembre de 2025.

Las vacaciones de invierno 2025 ya empezaron y muchas personas se dirigen a disfrutar del tiempo libre por Navidad y Año Nuevo a los distintos destinos turísticos del país; sin embargo, se han registrado algunos accidentes, por lo que te recomendamos manejar con precaución y atender las indicaciones viales.

¿Dónde hay carreteras cerradas hoy?

Estado de México

Una pipa con gas volcó la mañana de hoy en la Autopista Peñón-Texcoco, en Estado de México, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades cerraron la vialidad por las labores y maniobras de rescate.

Los cuerpos de rescate rociaron con agua la pipa para evitar sobrecalentamiento, mientras se espera otra unidad para el trasvase del gas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil descartaron alguna fuga de gas.

Como alternativa vial, puedes circular por el Circuito Exterior Mexiquense.

Video: Vuelca Pipa Cargada con Gas en Autopista Peñón-Texcoco

Oaxaca

En Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional cerraron por completo la circulación en la carretera Oaxaca-Tehuantepec (Mitla)-San Pedro y San Pablo Ayutla, por las condiciones climatológicas.

Como alternativa vial, puedes circular por la carretera libre Oaxaca-Tehuantepec.

#TomeloEnCuenta en #Oaxaca continua el cierre total de circulación por afectaciones Climatológicas, cerca de la carretera T.C. Oaxaca-Tehuantepec (Mitla)-San Pedro Y San Pablo Ayutla Km 000+000 al 122+000, atienda indicación vial. pic.twitter.com/i9PhnZtgxg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 23, 2025

Aguascalientes

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó por el cierre total en la Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc-Osiris, por un accidente registrado a la altura del kilómetro 83, en Aguascalientes.

Morelos

También hubo cierre total a la circulación en la Autopista La Pera-Cuautla, por un accidente en el kilómetro 18, en Morelos, reportó Capufe.

