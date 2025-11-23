Bloqueos de Transportistas 24 de Noviembre 2025: ¿En Qué Carreteras Harán Cuellos de Botella?

Este lunes 24 de noviembre se prevé una jornada de fuerte presión en la red carretera del país debido a una serie de movilizaciones que podrían generar el cierre total de carreteras o “cuellos de botella” en al menos 18 estados.

Las acciones, impulsadas principalmente por organizaciones de transportistas y agrupaciones del sector agrícola, buscarán visibilizar la creciente problemática de extorsiones e inseguridad en autopistas, así como la falta de precios justos para los productores del campo.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que alrededor de 20 organizaciones del sector se han unido al llamado de paralizar actividades durante ese día.

Su plan contempla la toma de carreteras y casetas para exigir atención a las denuncias de cobros ilegales, asaltos y abusos cometidos por presuntos delincuentes, así como por elementos de corporaciones federales, estatales y municipales.

En el caso del sector agrícola, el vocero de los productores de Guanajuato, Mauricio Pérez, aclaró que sus agremiados participarán en las movilizaciones, pero sin realizar bloqueos totales.

Según explicó, la decisión se tomó para evitar episodios como los registrados semanas atrás, cuando cientos de viajeros quedaron varados por más de tres días en distintas rutas. Por ello, los agricultores adoptarán únicamente la estrategia de reducir el flujo vehicular para formar cuellos de botella, permitiendo que la circulación continúe, aunque de manera lenta.

Esta misma modalidad será replicada por agrupaciones en carreteras de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, donde se buscará mantener la presión sin afectar de forma extrema a los automovilistas.

Carreteras con cierres totales

A pesar de ello, la posible interrupción parcial del tránsito preocupa al sector empresarial. La Concamin alertó que los cierres, totales o parciales, podrían presentarse en diversas rutas estratégicas, por lo que pidió a las empresas tomar previsiones. Entre los tramos donde se prevén afectaciones se encuentran:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista Cuernavaca–Acapulco

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuat

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

Ante este panorama, autoridades y empresas mantienen monitoreo constante, mientras transportistas y agricultores insisten en que las movilizaciones buscan generar presión, no paralizar al país, mediante la

