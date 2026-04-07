Bloqueos en Carreteras Agravan Riesgos para Operadores y Mercancías: CANACAR

Este lunes 6 de abril, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Augusto Ramos Melo, manifestó su rechazo hacia los bloqueos carreteros que se registraron en el país, al considerar que perjudican a los transportistas y a la movilidad de mercancías.

“El impacto es tan variable y es tan variable porque puede impactar tanto en la movilización de mercancías, que esto abona a un costo más elevado en el costo de los fletes, pero puede ser tan variables porque pueden los productos perecederos dejar de servir, también el que tengamos un bloqueo carretero deja vulnerables a los operadores de los vehículos y la mercancía ante robos, nosotros pedimos que no hubiera un bloqueo”

Mesas de diálogo

En conferencia de prensa, pidió a las autoridades establecer mesas de diálogo permanente con transportistas para abordar las problemáticas de seguridad que enfrentan.

“Lo que nosotros buscamos y abonando en ese tema de movilizaciones es, si bien Gobernación menciona que sí hay apertura y hay un diálogo, lo que buscamos y es una realidad y vuelvo a recalcar nosotros somos transportistas y nos adolece lo mismo que le está adoleciendo a ellos, nosotros lo que queremos no nada más el diálogo, queremos mesas de trabajo, nosotros sabemos que es lo que acoge al sector, el crimen organizado sí nos está extorsionando, es una realidad pero en el órgano interno de control en el sistema de denuncias este va enfocado a extorsiones de la autoridad”

Agregó que aún no se tiene una cifra definitiva sobre las pérdidas económicas tras los bloqueos registrados en la autopista México-Toluca y en otras autopistas del país.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Garduño

LECQ