Lista de Todos los Lugares donde Habrá Bloqueos de Maestros de la CNTE por Paro Nacional

Habrá dos días de paro nacional de maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en N+ te compartimos la lista completa de los estados donde se realizarán bloqueos, protestas y cierres de casetas.

De acuerdo con la CNTE, el paro nacional tiene como fin pedir la abrogación de la Ley ISSSTE de 2007, exigir que se respeten sus derechos laborales, además de solicitar un aumento en el presupuesto en educación.

Noticia relacionada: ¿Dónde No Hay Clases a partir de Mañana? Escuelas Suspenden Actividades en Estos Estados.

¿En qué estados habrá protestas el 13 y 14 de noviembre?

En la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México, las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE participarán en un cerco al Congreso de la Unión y en la liberación de casetas en distintos accesos a la capital. Se prevé una concentración principal frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

En el estado de Chiapas, la Sección VII del SNTE-CNTE realizará actividades en Tuxtla Gutiérrez y habrá réplicas en varios municipios. También, algunos integrantes participarán en la Ciudad de México.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT