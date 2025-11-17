Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Cómo Queda Calendario de Pagos Noviembre 2025? Monto

¿Te registraste en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar y apenas recibiste tu tarjeta? A partir de este martes 18 de noviembre inicia el Calendario de Pagos de Noviembre 2025, por lo que en N+ te decimos qué letras cobran cada día.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaría del Bienestar del Gobierno de México, quien dio a conocer las fechas de pago de la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años de edad, los depósitos se extenderán hasta el próximo 21 de noviembre. Es decir que en 4 días se cubrirán todas las letras del abecedario.

Este lunes se suspendió el Pago de otras Pensiones del Bienestar por ser día festivo, por lo que será mañana cuando arranque el depósito de tres mil pesos a las nuevas beneficiarias.

Montiel Reyes detalló que a la fecha casi tres millones de Mujeres de 60 a 64 años son beneficiarias de este apoyo económico.

Calendario de Pago Pensión Mujeres Bienestar Noviembre 2025

Dado que los depósitos se hacen en orden alfabético y según la letra del primer apellido de la beneficiaria, los días en que se hacen los depósitos quedan de la siguiente manera:

Martes 18 de noviembre 2025: Cobran mujeres cuyo primer apellido inicia con A, B, C o D

Miércoles 19 de noviembre 2025: Cobran mujeres cuyo primer apellido inicia con E, F, G, H, I, J, K.

Jueves 20 de noviembre 2025: Cobran mujeres cuyo primer apellido inicia con L,M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de Noviembre 2025: Cobran mujeres cuyo primer apellido inicia con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Ten en cuenta que el pago del Bienestar por 3,000 mil pesos se hace a través de la Tarjeta del Bienestar de la beneficiaria, misma que le fue entregada en el módulo el pasado mes de octubre.

Además, el Banco ha aclarado que no es necesario retirar el total el mismo día que se hace el depósito, éste se mantiene seguro en la tarjeta del cuentahabiente hasta que decida retirarlo.

¿Cada cuánto se paga la Pensión Mujeres Bienestar?

Este programa de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México es un apoyo económico bimestral, es decir que caen en la cuenta de las beneficiarias 3,000 pesos cada dos meses.

El pago que se hace este mes de noviembre, corresponde al último bimestre de 2025. El próximo calendario de pagos será dado a conocer en enero de 2026, fecha en la que se hará la primera dispersión del próximo año.

