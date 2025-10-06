Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Octubre 2025: Días por Letra que Depositan $1,900 y $2,600

El coordinador nacional, Julio León, dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, con lo que millones de beneficiarios pueden consultar qué día cae su apoyo económico de 1,900 o 2,600 pesos, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Debido al gran interés que hay en el programa para estudiantes de secundaria en una nota ya te adelantamos quiénes cobran primero las Becas Bienestar y en qué meses se realizarán los depósitos del ciclo escolar 2025-2026, para que las familias beneficiarias sepan cuánto dinero recibirán para que administren sus finanzas.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina del primer bimestre del año escolar, los pagos para los estudiantes de secundaria iniciaron este lunes 6 de octubre y terminarán hasta el viernes 17 del mismo mes.

La dispersión del apoyo económico se realizará directamente en la tarjetas del Banco Bienestar en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, iniciando con la A y terminando con la Z.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina en octubre 2025: lista de días

De esta manera, prácticamente todos los días del mes se realizarán depósitos a las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina, dirigida para los estudiantes de secundaria. Estas son las fechas de pago por letra:

Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025

Letra C: Martes 7 de octubre 2025

Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025

Letra G: Jueves 9 de octubre 2025

Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025

Letra M: Lunes 13 de octubre 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre 2025

Letra R: Miércoles 15 de octubre 2025

Letra S: Jueves 16 de octubre 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 17 de octubre 2025

¿Cuánto pagan la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

El pago de la Beca Rita Cetina no será doble en octubre, por lo que solo se depositará lo correspondiente a un bimestre que es de 1,900 pesos a todos los estudiantes de secundaria, aunque dicha cifra se puede elevar 700 pesos más por cada hijo que estudie en dicho nivel. Estos son los montos:

Familia con un hijo en secundaria: mil 900 pesos bimestrales

Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales

Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales

De esta manera, ya sabes cuándo cae el apoyo de la Beca Rita Cetina y cuánto dinero estarán recibiendo los beneficiarios en los próximos días. Es importante aclarar que en esta dispersión aún no se contempla a las familias que hicieron su registro en septiembre, pues su tarjeta se les entregará en diciembre 2025 y enero 2026.

