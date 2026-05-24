Calendario de Pagos Bienestar del 25 a 29 de Mayo para Adultos y Mujeres: Estos Apellidos Cobran
Andrés Olmos N+
Esta semana acaba el calendario con las fechas de pago Bienestar, por eso checa a qué adultos mayores y mujeres 60 a 64 años les pagan la pensión del 25 a 29 de mayo 2026
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Esta semana termina el tercer depósito del año y en los últimos días del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, acá te decimos cuándo depositan el apoyo para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, para que sepas qué letras cobran en las fechas de pago del 25 al 29 de mayo 2026, sonde también reciben su dinero las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.
Algo muy importante que va a ocurrir esta semana es el pago doble para adultos mayores que también reciben la Pensión del Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos quiénes lo reciben y el monto que recibirán los beneficiados antes de que termine el mes de mayo.
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en mayo 2026?
De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer la nueva titular de las Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, del 4 al 27 mayo 2026 se va a realizar la dispersión del tercer depósito de las pensiones Bienestar de este año.
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Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones recibieron su apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.
Calendario de pagos Pensión Bienestar del 25 al 29 de mayo 2026: Apellidos y letras
Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras y apellidos a las que depositan por día esta semana:
Letra S: Lunes 25 de mayo 2026:
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
- Sosa
- Salgado
- Segura
- Saucedo
- Santana
- Solano
- Sierra
- Santillán
- Soriano
- Salvador
- Sotelo
Letras T, U, V: Martes 26 de mayo 2026:
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tenorio
- Tello
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
- Terán
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Uicab
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Ucan
- Urea
- Uriarte
- Uriostegui
- Utrera
- Urzúa
- Uresti
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdez
- Valencia
- Valenzuela
- Villegas
- Velasco
- Villanueva
- Vásquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026:
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
- Waldo
- Wall
- Williams
- Wolf
- Xool
- Xolo
- Xcotencatl
- Xicohtencatl
- Yépez
- Yam
- Yescas
- Yocupicio
- Yah
- Yebra
- Yerena
- Ybarra
- Yepiz
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
- Zermeño
- Zenteno
- Zetina
- Zarco
- Zendejas
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Dado que el miércoles es el último día de pago, el jueves 28 y viernes 29 de mayo ya no habrá depósito de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. La próximo dispersión llegará en el mes de julio 2026.
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