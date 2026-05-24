Calendario de Pagos Bienestar del 25 a 29 de Mayo para Adultos y Mujeres: Estos Apellidos Cobran

Esta semana termina el tercer depósito del año y en los últimos días del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, acá te decimos cuándo depositan el apoyo para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, para que sepas qué letras cobran en las fechas de pago del 25 al 29 de mayo 2026, sonde también reciben su dinero las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

Algo muy importante que va a ocurrir esta semana es el pago doble para adultos mayores que también reciben la Pensión del Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos quiénes lo reciben y el monto que recibirán los beneficiados antes de que termine el mes de mayo.

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¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en mayo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer la nueva titular de las Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, del 4 al 27 mayo 2026 se va a realizar la dispersión del tercer depósito de las pensiones Bienestar de este año.

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Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones recibieron su apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 25 al 29 de mayo 2026: Apellidos y letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras y apellidos a las que depositan por día esta semana:

Letra S: Lunes 25 de mayo 2026:

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Sierra

Santillán

Soriano

Salvador

Sotelo

Letras T, U, V: Martes 26 de mayo 2026:

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina

Ulloa

Ugalde

Urias

Uicab

Urbano

Uscanga

Urrutia

Ucan

Urea

Uriarte

Uriostegui

Utrera

Urzúa

Uresti

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

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Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026:

Wong

Walle

Wilson

Wiebe

Wences

Waldo

Wall

Williams

Wolf

Xool

Xolo

Xcotencatl

Xicohtencatl

Yépez

Yam

Yescas

Yocupicio

Yah

Yebra

Yerena

Ybarra

Yepiz

Zúñiga

Zamora

Zavala

Zárate

Zapata

Zepeda

Zaragoza

Zamudio

Zambrano

Zacarias

Zazueta

Zurita

Zavaleta

Zamarripa

Zamorano

Zermeño

Zenteno

Zetina

Zarco

Zendejas

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Dado que el miércoles es el último día de pago, el jueves 28 y viernes 29 de mayo ya no habrá depósito de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. La próximo dispersión llegará en el mes de julio 2026.

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