Cancillería Informa a Diplomáticos Extranjeros de Operativo Contra "El Mencho".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a los diplomáticos extranjeros en México sobre el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", a quienes expresó que las acciones fueron por el bienestar de la ciudadanía.

La mañana de este 23 de febrero, la Cancillería dijo que se transmitió un mensaje sobre la necesidad de la seguridad y la justicia en el país, enmarcando en ese contexto la operación en que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La @SRE_mx informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de informar sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad

Noticia relacionada: Reino Unido Pide a Británicos en México No Salir de Casa por Violencia Ligada al "Mencho"

Se ha transmitido que la prioridad del gobierno es trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos, así como la de todas las personas que se encuentren en territorio nacional

¿Qué han dicho las embajadas en México?

El mensaje fue luego de que diversas embajadas alertaron a sus ciudadanos a que se resguardaran por la ola de violencia desatada tras el abatimiento del "Mencho" en Tapalpa, Jalisco. México se encuentra en alerta este lunes, con escuelas cerradas en al menos ocho estados.

Video: Alertan Embajadas de EU Sobre Riesgo en México Tras Operativos y Bloqueos.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio de la reacción criminal que dejó 252 narcobloqueos en 20 estados, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Previo al posicionamiento de la SRE, el gobierno del Reino Unido instó a los británicos que estén en México a permanecer en sus casas y evitar viajes innecesarios ante la escalada violenta por la caída del líder del CJNG.

Cerca de la medianoche del domingo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una actualización de alerta para sus ciudadanos en el país y les pidió que se refugien. La representación indicó que vuelos nacionales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta han sido mayormente cancelados.

El Consulado General de España en Guadalajara y la Embajada de Rusia fueron de los primeros en reaccionar ante la quema de vehículos y bloqueos, solicitando a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar lugares de concentraciones masivas y posponer cualquier viaje hacia las zonas de conflicto, manteniendo contacto directo con sus departamentos consulares.

La @SRE_mx informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de informar sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad.



Se ha… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 23, 2026

El Gobierno de Canadá, a través de su ministra de Exteriores, Anita Anand, se declaró profundamente alarmado por la rápida evolución de la violencia, solicitando específicamente a sus nacionales en Puerto Vallarta y otras zonas de Jalisco que mantengan un bajo perfil y permanezcan en sus residencias.

Igual se expresó la Embajada de Francia, que pidió el confinamiento total de los ciudadanos franceses mientras duren las operaciones de seguridad. A esos posicionamientos se sumaron embajadas de Turquía, Alemania y Guatemala.

Historias recomendadas:

Abaten a "El Mencho" Hoy: Últimas Noticias | Operativos y Bloqueos por Muerte de Líder del CJNG

Confirmado: Se Cancelan Clases Hoy por Seguridad en México ¿Dónde No Abren Escuelas Este Lunes?

Administración de Trump Elogia el Operativo que Abatió a "El Mencho" en Jalisco

ASJ