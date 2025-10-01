VIDEO: Mexicano en Flotilla Global Sumud Pide Ayuda a Gobierno Mexicano: "Que Me Traigan a Casa"

Después de que la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza fuera detenida por autoridades de Israel, el mexicano Carlos Pérez Osorio que integra el grupo interceptado, pidió ayuda al Gobierno de México.

Noticia relacionada: De Monterrey a CDMX: Activistas en México Salen a las Calles en Apoyo a Global Sumud Flotilla

El documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio, pidió ayuda al gobierno de México. A través de un video pidió a las autoridades mexicanas "volver a casa", luego de que una de las embarcaciones en las que viajaba como parte de la Global Sumud Flotilla fuera interceptada por militares israelíes en aguas internacionales.

En la flotilla hay 7 mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

La Global Flotilla Sumud informó que 30 de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a 85 kilómetros de la costa del enclave, mientras el Ejército de Israel ha interceptado 13 naves desde la noche del miércoles. También aseguran no tener información sobre los cerca de 200 tripulantes de las naves retenidas por Israel



Una publicación en Instagram de la organización, indica:

Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario

Al menos 13 barcos de la Flotilla fueron interceptados por Israel todavía en aguas internacionales : Alma, Adara y el Sirius, fueron los tres primeros, luego siguieron el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.

: Alma, Adara y el Sirius, fueron los tres primeros, luego siguieron el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara. Fuerzas marítimas israelíes embistieron una de sus embarcaciones y atacaron a otras con cañones de agua desde que empezaron las interceptaciones en la noche del miércoles.

Un vocero de la Flotilla Sumud confirmó que, entre los voluntarios de los que no se tiene información hay:

30 personas españolas

22 italianas

21 turcas

12 de Malasia

11 de Túnez

11 de Brasil

10 de Francia

9 de Irlanda

8 de Argelia

7 de Estados Unidos

7 de Alemania

6 de Reino Unido

4 de Noruega

4 de Suecia

3 de Marruecos, Jordania, Polonia, México y Portugal.

Además, hay dos ciudadanos de Kuwait, de Colombia y de Suiza respectivamente y uno de República Checa, Mauritania, Austria, Bulgaria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Bahréin, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica y Eslovaquia.

Historias recomendadas:



