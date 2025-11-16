Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 16 de Noviembre 2025

Este domingo 16 de noviembre se registran distintos puntos con cierres totales, interrupciones parciales en varias autopistas y calles del país. Además, se esperan marchas y movilizaciones que podrían afectar la circulación a lo largo del día en diversas entidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a que los automovilistas verifiquen el estado de las vías antes de emprender cualquier trayecto. Para mantenerse informados, sugirieron monitorear de manera continua las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publican avisos en tiempo real sobre accidentes, trabajos de mantenimiento, protestas y condiciones climatológicas que puedan comprometer el tránsito.

También solicitaron a la población conducir con precaución, respetar la señalización, programar sus salidas con anticipación y evitar, en lo posible, los tramos donde se reporten afectaciones prolongadas.

A continuación, un recuento de las carreteras que presentan bloqueos, incidentes o reducción de carriles, con el objetivo de que los conductores puedan elegir rutas alternas y disminuir los tiempos de retraso durante sus desplazamientos.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

06:31 Horas. Cierre Parcial en Autopista México-Querétaro. Se reporta un accidente en el Km 123+000

Accidente en la Autopista México-Querétaro

06:25 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 82, dirección CDMX. Se restablece la circulación de manera normal en la zona. Sin embargo, continúa la atención de accidente por el momento sin afectación a los carriles de rodamiento. Maneja con precaución.

06:06 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

