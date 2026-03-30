Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 30 de Marzo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 30 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:12 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 11, dirección Veracruz, con cierres intermitentes por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

02:10 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 243, dirección Ciudad Mendoza, por salida del camino y choque contra talud.

01:27 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Córdoba–entronque La Tinaja, a la altura del km 11+200, tras accidente vial.

01:25 horas. Continúa el cierre a la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 13, dirección Veracruz, por atención de accidente y maniobras de retiro de unidades siniestradas.

00:53 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 11, dirección Veracruz, por choque de costado y salida del camino de tracto camión.

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