Bloqueos en Carreteras Hoy 9 de Abril 2026: Cierres en Autopistas de México

Si hoy, 9 de abril de 2026, tienes algún compromiso considera que hay bloqueos en ciertas carreteras, en N+ te decimos en cuáles para que no se te haga tarde.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) compartieron cuáles son los tramos de autopistas afectadas este jueves, en algunos puntos las afectaciones comenzaron desde muy temprano.

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Considera que diariamente en N+ te compartimos en tiempo real las afectaciones por bloqueos, manifestaciones, accidentes o fenómenos climáticos.

En estas carreteras hay bloqueos hoy

La Guardia Nacional reportó que a las 6:30 horas sigue el cierre parcial cerca del km 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazan - Canoas, debido a que hay manifestantes. Las alternativas viales son la autopista Tuxpan - Tampico y la carretera Interestatal San Sebastián-Naranjos.

sigue el cierre parcial cerca del km 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazan - Canoas, debido a que hay manifestantes. Las alternativas viales son la autopista Tuxpan - Tampico y la carretera Interestatal San Sebastián-Naranjos. 6:25 horas : hay cierre parcial porque ocurrió un accidente cerca del km 113+500, en la México-Puebla.

: hay cierre parcial porque ocurrió un accidente cerca del km 113+500, en la México-Puebla. 6:49 horas: en la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura de la caseta de cobro Costa Rica, ya que hay manifestaciones.

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