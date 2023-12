AMLO Pide a Comunidad Jesuita Ayudar a Esclarecer Irregularidades en Caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió hoy 18 de diciembre en que el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) actuó con "un doble discurso" en torno a la investigación por el caso Ayotzinapa y los llamó a sumarse para esclarecer los hechos.

El 14 de diciembre, López Obrador acusó al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) de contribuir en la liberación de detenidos por el caso Ayotzinapa, lo cual fue calificado por el organismo como falsedades y descalificaciones graves.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina este lunes en Palacio Nacional, el Presidente retomó el tema e insistió en que el Centro Prodh participó en la promoción de una solicitud "para dejar en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes (desaparecidos en Ayotzipana), alegando que habían sido torturados, y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no".

Video: Centro Prodh Responde a Señalamientos de AMLO en Caso Ayotzinapa-en-vivo

López Obrador aseguró que hubo ciertas irregularidades en la liberación de implicados en el caso Ayotzinapa, como el tiempo para demostrar con el protocolo de Estambul que hubo torturas; sin embargo, señaló que como no se logró "dejaron libres a 60 de los involucrados y todavía el Prodh lo celebró diciendo que era una sentencia histórica".

Luego se demuestra que los que habían dejado en libertad sí habían participado en la desaparición de los jóvenes, pero los del Pro y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales (estaban al mismo tiempo) defendiendo a los jóvenes. O sea, con un doble discurso, una doble moral.

Tras la narración de los hechos, el titular del Ejecutivo federal dijo: "estoy esperando que me responda el señor (Mario Ernesto) Patrón, que era director del Prodh y ahora es rector de la Ibero Puebla. Él no es jesuita, es abogado, pero necesito que me den una explicación a esto".

Además, hizo un llamado a la comunidad jesuita "que ojalá y nos ayuden en la investigación" en torno a posibles irregularidades en el caso Ayotzinapa.

Noticia relacionada: Chocan AMLO y Centro Prodh por Caso Ayotzinapa

Vamos a encontrar a los jóvenes: AMLO

López Obrador aseguró que "esto es un asunto no jurídico sino moral, básicamente cómo es posible que se haga esto, quiénes estuvieron detrás, todo esto vinculado con el senador Emilio Álvarez Icaza, que fue presidente de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, y también la interamericana, que es de la OEA, que tiene intereses muy vinculados a grupos de poder hegemónico de carácter internacional que no nos ven a nosotros con buenos ojos".

López Obrador insistió en que "vamos a conocer toda la verdad y tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes, pero llegaron a una situación de control y de manipulación extrema que no permiten que los padres de los jóvenes de manera directa, tiene que ser a través de los asesores o de los abogados".

Por su parte, Álvarez Icaza contestó a López Obrador mediante un mensaje en su cuenta de X, al señalar que "son los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa quienes necesitan que usted (López Obrador) les explique por qué en lugar de esclarecer la desaparición, se ha convertido en el principal cómplice y encubridor".

Mi respuesta a @lopezobrador_.



Presidente:



Con mentiras no se construye la verdad. Con impunidad no se construye la justicia.



Qué preocupante que,

una vez más, demuestre su ignorancia e incomprensión de lo que son los derechos humanos. Es lógico, pues, entre muchas cosas,… pic.twitter.com/UFtv1WU74S — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) December 18, 2023

