El INEGI Puede Visitar tu Casa: ¿Qué Preguntarán en la Encuesta Intercensal 2025?

Este lunes, 6 de octubre de 2025, inició la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Te decimos qué te preguntarán al visitar tu casa.

Cabe recordar que la Encuesta Intercensal 2025 es un ejercicio estadístico que sirve para generar información actualizada de la población y las viviendas del país. Es por eso que más de 44 mil personas entrevistadoras del INEGI visitarán alrededor de 7 millones de viviendas en todo el país.

Del 6 de octubre al 14 de noviembre de este año, para volver a conocernos y saber cómo vivimos.

Los datos se captarán con entrevistas directas mediante dispositivos móviles, auto respuesta por internet y entrevistas telefónicas. Lo anterior permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y los mexicanos y las características de las viviendas.

¿Qué preguntarán en la Encuesta Intercensal 2025?

La información que se recabe en la EIC 2025 será clave para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

También permitirá conocer con mayor precisión las características sociodemográficas del país en el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19 y al CPV 2020. Algunas de las características que se consultarán son:

VIVIENDA POBLACIÓN Características constructivas Residentes habituales, sexo y edad Tamaño y uso de espacio Hogares censales Condiciones para cocinar Fecundidad y mortalidad Servicios básicos e instalaciones sanitarias Migración interna (causa de migración) Equipamiento Migración internacional Residuos sólidos Discapacidad Bienes electrodomésticos y vehículos Etnicidad (autodescripción indigena y afrodescendiente) Tecnologías de la información y de la comunicación Situación conyugal Tenencia y condiciones de acceso a la vivienda Educación Alimentación Servicios de salud Ingreso monetario de fuentes distintas al trabajo Características económicas Desplazamiento forzado interno Movilidad cotidiana

Los resultados de la EIC 2025 estarán disponibles en septiembre de 2026. Se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del INEGI.

