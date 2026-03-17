FGR Investiga Hechos Ocurridos en Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”; ¿Qué Pasó?

Luego de que este día se dieran a conocer videos de personas que tomaban un curso en el Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”, quienes estaban presuntamente alcoholizadas, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la situación que se presentó en el área de dormitorios.

Señaló que los cursantes de una capacitación, no forman parte de la FGR.

Noticia relacionada: FGR Admite Contaminación de Escena en Cabañas Donde se Escondía "El Mencho" en Tapalpa

¿Qué pasó en Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”?

Destacó que éstos asistieron a una actividad, realizada en un centro de hospedaje, cercano a las instalaciones de “La Muralla”, de donde regresaron en aparente estado de ebriedad y mostraron conductas inapropiadas al encontrarse al interior del complejo.

La FGR indicó que derivado de lo ocurrido, personal del Servicio de Protección Federal, que resguarda el inmueble, se presentó al área de dormitorios para atender y dar contención, particularmente con dos cursantes, en momentos por separado, a quienes se ordenó retirarse a su habitación, ante las violaciones a la disciplina al interior de este Centro de Capacitación.

La FGR aseguró que reprueba cualquier conducta ajena al Código de Ética que rige a la institución y señala que aplica las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo a lo que señala el reglamento de esas instalaciones.

"Asimismo, la institución reitera que se guía por los principios de disciplina, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad y perspectiva de género, entre otros".

Historias recomendadas: