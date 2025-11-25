CFE Nuevos Medidores: Emiten Alerta por Fraudes; Checa Modus Operandi de Nuevo Tipo de Extorsión

En las últimas horas, han incrementado las preguntas sobre si hay un operativo de CFE y nuevos medidores, esto debido a que es un aparato indispensable para tener acceso al servicio eléctrico. Por ello, la empresa estatal ha emitido una alerta y en N+ te explicamos cuál es el modus operandi del nuevo tipo de extorsión.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la compañía que provee energía eléctrica y otros servicios fundamentales como acceso a internet en zonas con alta marginalidad.

Sin embargo, entre estas funciones ha alertado sobre una nueva modalidad de extorsión en la que personas que se hacen pasar por trabajadores CFE engañan a los usuarios.

En días recientes, usuarios de distintas zonas del país han reportado la aparición de avisos apócrifos colocados en domicilios particulares, a través de redes sociales y quejas ciudadanas. Estos avisos forman parte de una nueva modalidad de extorsión.

¿Cómo es la nueva forma de extorsión con CFE y nuevos medidores?

La CFE explica que una de las variantes detectadas consiste en que una persona uniformada, con vestimenta similar a la de personal, acude directamente al domicilio, argumentando que realizará el cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.

Durante la visita, señala supuestas irregularidades o no cuenta con sello, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa.

De acuerdo con testimonios, el modus operandi de avisos apócrifos consiste en dejar hojas impresas en los domicilios, notificando al usuario que dispone de 12 horas para pagar entre $5,000 y $20,000 pesos, bajo el argumento de que su medidor carece de sello, candado o presenta alguna anomalía.

En dichos documentos se incluye un número telefónico falso, al cual se solicita comunicarse “para solucionar el problema”. En la llamada, los extorsionadores afirman que se trata de una falta grave o delito y que la multa es obligatoria.

Posteriormente, tras vencer el supuesto plazo, un individuo que se ostenta como “Jefe de Área de CFE” —algunos incluso han creado un perfil falso en LinkedIn con dicho cargo— vuelve a contactar a la víctima, ofreciendo reducir la multa y proporcionando una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

¿Dónde se han reportado este nuevo tipo de extorsiones?

La CFE indica que, hasta el momento, se han recibido reportes de estos casos en:

Estado de México

Ciudad de México

Baja California

No obstante, señala que podrían replicarse en todo el país. Por ello, te compartimos una lista de recomendaciones:

Verificar la identidad de los trabajadores con credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial.

El usuario tiene derecho a solicitar dicha identificación e, incluso, tomar una fotografía como respaldo.

No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio.

Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento.

El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio.

Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión

La CFE ha iniciado una investigación formal para documentar los incidentes y recopilar información directa de las personas afectadas en las distintas Divisiones de Distribución. Además, ha presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales por este tipo de delitos, lo que ha derivado en la detención de varios individuos involucrados, refrendando el compromiso institucional de proteger a las usuarias y los usuarios y así garantizar la seguridad en los servicios eléctricos.

