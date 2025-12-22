Anuncian Cierre de la Embajada de Estados Unidos: Estos Días No Habrá Servicio

La Embajada de Estados Unidos en México recientemente inició operaciones en su nueva sede ubicada en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Desde el 24 de noviembre de 2025, las entrevistas para trámites de visa, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales se realizan en estas nuevas instalaciones, mientras que el Centro de Atención al Solicitante (CAS) permanece en su ubicación de Hamburgo 213, colonia Juárez, donde se continúan realizando toma de fotografías y huellas dactilares como requisitos previos a las entrevistas.

Estos días no habrá servicio en Embajada de EUA

La representación diplomática estadounidense informó a través de su cuenta oficial que la Embajada y todos los Consulados de Estados Unidos en México permanecerán cerrados los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2025.

El cierre responde a una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump, mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones durante el miércoles 24, jueves 25 y el viernes 26 de diciembre, en el marco de la celebración de la Navidad.

Las personas que tenían programadas citas para entrevistas consulares en la Embajada o los Consulados durante esos días recibieron un correo electrónico con la nueva fecha reagendada de manera automática. Las autoridades diplomáticas precisaron que los Centros de Atención al Solicitante mantendrán su operación normal durante estos días.

Las operaciones de la Embajada y los Consulados se reanudarán el lunes 29 de diciembre en sus horarios habituales.

Los servicios consulares que se ofrecen en la nueva sede incluyen trámites de visa, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales.

La Embajada señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene la facultad de cancelar visas en casos de extender la estadía más allá del tiempo autorizado, participar en actividades no permitidas, representar un riesgo para la seguridad pública o estar vinculado a actividades terroristas, sin que sea necesaria una condena penal para la revocación.

