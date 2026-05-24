Claudia Sheinbaum Anuncia Informe de Gobierno para el 31 de Mayo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de gobierno con motivo de los dos años del triunfo electoral de la llamada Cuarta Transformación.

Durante un evento realizado en el estadio de béisbol de Teapa, Tabasco, donde encabezó la entrega de apoyos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la mandataria explicó que el informe se llevará a cabo en cada plaza de las 32 entidades del país.

“Platicando con muchos compañeros, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, expresó.

Sheinbaum señaló que este ejercicio será una “rendición de cuentas” para explicar el origen y los objetivos del movimiento que representa su gobierno.

Durante su discurso, la presidenta también hizo referencia al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que, aunque se retiró de la actividad política, continúa dedicado al pensamiento y la escritura.

Indicó que López Obrador recientemente publicó un libro titulado Grandeza, centrado en la historia de México antes de la llegada de los españoles, y adelantó que actualmente trabaja en otra publicación.

Asimismo, defendió los programas sociales impulsados por su administración, entre ellos Salud Casa por Casa, mediante el cual personal de enfermería visita hogares para realizar expedientes médicos, detectar enfermedades como diabetes e hipertensión y entregar medicamentos a adultos mayores.

La mandataria también informó sobre el proceso de credencialización para adultos mayores, señalando que se instalarán módulos cercanos a sus domicilios.

"Nosotros le hacemos caso al pueblo"

En otro momento, Sheinbaum acusó a sus adversarios políticos de difundir noticias falsas y de mantener vínculos con sectores extranjeros. Como ejemplo, mencionó la visita de Isabel Díaz Ayuso, invitada por integrantes del PAN, y criticó la intención de realizar homenajes a Hernán Cortés.

“Nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, afirmó la presidenta.

Historias recomendadas: