Sheinbaum se Reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional: "Estoy Feliz"

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional este 9 de abril de 2026; así fue el encuentro.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un video que mostró parte del acto que tuvo con la escritora y con la creadora escénica.

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"Estoy feliz", afirmó Sheinbaum.

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¿Cómo fue la reunión entre Sheinbaum, Poniatowska y Jesusa Rodríguez?

La presidenta se mostró contenta por la visita especial que tuvo en el recinto oficial ubicado en inmediaciones del Centro Histórico de la CDMX.

"Mi escritora favorita y a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar", expresó Claudia Sheinbaum sobre Elena Poniatowska. Luego de darle un cariñoso abrazo, añadió que es una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo.

"Me emociono mucho, ya estoy viejita", expresó Poniatowska.

La autora de La noche de Tlatelolco aseguró que es un logro de todos el hecho de que México tenga a la primera mujer presidenta.

Claudia Sheinbaum también celebró la visita de Jesusa Rodríguez, a quien calificó como una mujer comprometida con los mexicanos. También, recordó los momentos en los que juntas condujeron los eventos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo.

"Estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede", compartió Rodríguez.

Jesusa Rodríguez refirió que está muy contenta por vivir este momento en México, en el que las mujeres están en el poder.

Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales. pic.twitter.com/CuWbGUvcuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

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